※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

会社員のちはるは、半年前に年上のたくろうというステキな彼氏ができて交際をスタートする。しかし彼は仕事が忙しく、1ヶ月に1回しか会えない。ある日、もっと彼に会いたいと思っていたちはるに彼からうれしい提案が！ 「俺たち一緒に住まないか？」と誘われたのだ。大喜びするちはるだったが、次の瞬間ふと我に返って、家族のことを思い出し心配になってしまい…。いったい、ちはるの家族には何があるのだろうか。



■我が家の家族構成は…

■プライバシーはないけど…■大好きな家族だけど…ちはるには両親と弟がいて、家族4人で1LDKに住んでいました。たしかに1LDKとなると、プライバシーも何もないですよね…。でも、ちはるは明るい家族のことが好きだし、家族の仲が良かったこともあり、プライバシーのない生活に対して何も気にしていませんでした。しかし…。今回、彼氏と同棲することになり家を出て初めて気づくことになるのです。自分の家族がほかの家庭とは違うことを…。(神谷もち)