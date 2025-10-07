ほとんどの高血圧は筋肉の老化が原因？ 危険な高血圧は１割程度【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

９割の高血圧は自然現象

高血圧は大きく分けて２種類あります。ひとつは特定の原因がある「二次性高血圧」、もうひとつは特に原因が見当たらない「本態性高血圧」と呼ばれています。二次性高血圧に該当する人は全体のわずか１割、残りの９割、つまりほとんどの人は、明確な原因のわからない本態性高血圧に該当します。

本態性高血圧は、第１章で紹介した４つの原因によるもので、加齢や運動不足によって筋肉や血管が硬くなり、さらに心肺機能が低下し、血液を全身に行き渡らせにくくなることによって引き起こされます。

そう考えると、年を重ねるにつれて、若い頃より血圧が上がっていくのも、実はとても自然なことです。

あなたの血圧も、特別な症状や原因がなく、年齢とともにただ血圧が上昇しているだけであれば、それは単なる老化現象のひとつといえるのではないでしょうか。

性質が異なる！高血圧には２種類ある

本態性高血圧 特に気になる異常がなく、「原因不明」といわれている高血圧。運動不足による影響が大きく、運動により筋肉や血管、心肺機能を高めることで改善される。 二次性高血圧 腎機能の低下や副腎からのホルモン分泌の過剰によって起こる高血圧。重大な病気を招く危険性が高いため、医療機関の受診や投薬治療などが必要。

