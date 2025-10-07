【App Store iPhoneゲームチャート】『キングダム 覇道』が初登場TOP3入り（9/29〜10/5）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年9月29日〜10月5日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ブロックブラスト (Block Blast)』がランクイン。続く2位には、『キングダム 覇道』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた『ブロックブラスト』
「無料ゲームチャート」1位の『ブロックブラスト（Block Blast）』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた作品。操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムも楽しい。根強い人気を誇るタイトルで前週4位から順位を上げた。
2位に初登場した『キングダム 覇道』は、テレビアニメ『キングダム』を舞台にした戦略シミュレーションゲーム。プレイヤーは1人の将軍となり、アニメに登場する個性豊かな武将たちを活かして戦場を攻略していく。最大30人vs 30人の「攻城戦」では井闌車も登場する。
続く3位には『ハローキティ マーチマッチ』がランクイン。本作は、1000種類以上からなる3Dで描かれたサンリオキャラクターのグッズの山から、同じものを3つ探して消していくというマッチ３パズル。パズルで登場したキャラクターグッズは、ゲームのホーム画面で“行進”してくれるという、楽しい仕掛けもある。
前週、首位に初登場した『ジョジョの奇妙な冒険 オラオラオーバードライブ』は4位で、2週連続でTOP5入りした。
◆「有料ゲームチャート」1位は、根強い人気を誇る『Minecraft』
一方「有料ゲームチャート」では、根強い人気を誇る『Minecraft』が1位を獲得。前週2位から順位を上げた。
本作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
続く2位は『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には現在稼働中のパチンコ遊技機『ｅ女神のカフェテラス』をテーマにした実機シミュレーションアプリ『e女神のカフェテラス』が初登場した。
二宮和也主演による実写映画化でも話題の『8番出口』は4位にランクイン。8月29日に公開された映画は、全国映画動員ランキングで6週連続TOP5入りを記録（初登場2位→2位→3位→3位→4位→5位）。映画のヒットと連動し、ゲームも引き続き根強い人気を得ている。
10位は、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームで知られるカイロソフトの『魔王城ものがたり』で、初登場以来9週連続でTOP10入りしている（2位→2位→3位→4位→5位→7位→6位→10位→10位）。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
