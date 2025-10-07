元テレ朝アナの大木優紀さん、ハワイ旅行会社のCEO就任 日本からの観光客半減の中で起用理由・ハワイビジュアル公開【コメント全文】
元テレビ朝日アナウンサーで旅行業界に転身した大木優紀さんが、旅行アプリ「NEWT（ニュート）」を運営する令和トラベルのグループ子会社「ALOHA7, Inc. 」のCEOに就任した。7日、令和トラベルが発表し、ハワイのビジュアルも公開された。
【写真】元テレ朝・大木優紀さんがCEO就任…ハワイビジュアル
ハワイ市場での事業拡大を加速させるため、ALOHA7, Inc. の経営体制を変更。令和トラベル執行役員CCO（Chief Communication Officer）の大木さんをCEOに任命した。
コロナ禍以降、ハワイへの渡航者数は回復途上にあり、とりわけ若年層の需要は伸び悩んでいるという。「こうした状況を打破し、ハワイ市場における存在感を強めるため、現地子会社の経営体制を刷新いたしました」と説明した。
「令和トラベルは創業以来『あたらしい旅行を、デザインする。』をミッションに掲げ、デジタルとリアルを融合させた新しい旅行体験を提供してまいりました。今回、大木をハワイ現地法人のCEOに据えることで、ハワイの魅力を再発見・再創造する取り組みを加速し、新しい世代に向けた発信を推進します。あわせて、現地パートナーとの連携もより一層強化し、日本の旅行者が再びハワイを身近に感じられるよう努めてまいります」とした。
■ ALOHA7, Inc. CEO 大木 優紀（Yuuki Ohki）
2003年 テレビ朝日にアナウンサーとして入社。『GetSports』『やじうまテレビ！』『くりぃむナントカ」『スーパーJチャンネル』などさまざまなジャンルの番組に出演。2021年12月テレビ朝日を退社し、2022年1月より株式会社令和トラベルにジョイン。入社後は主にPRを担い、企業認知及びプロダクト認知獲得に向けて推進するとともに、動画コンテンツによる集客も推進。2023年4月に執行役員（PR担当）に就任。2025年10月よりハワイ子会社 ALOHA7, Inc. CEOに就任。
就任コメント
この度、ALOHA7, Inc.のCEOに就任することになりました。私自身、令和トラベルの「あたらしい旅行を、デザインする。」というミッションに共感し、当社のCCOとして、旅の価値を伝える広報活動に奔走してまいりました。今後はハワイに赴任し、この素晴らしい場所が持つ真の魅力を、日本の皆様、特にまだハワイに行ったことのない若い世代の方々にも波及させていきたいと考えています。日本からハワイを訪れる旅行者が半減している現状を打破し、ハワイの美しい自然や文化、人々の温かさを、令和トラベルの「あたらしい旅行」の力で再び盛り上げてまいります。どうぞご期待ください。
