天羽希純、体調不良で療養→復帰予定のイベント欠席で謝罪「体と心がいうことをきかず出演することができませんでした」
アイドルグループ・#2i2の天羽希純が7日、自身のXを更新し、復帰予定だった4日のイベントを体調不良のため欠席したことについて謝罪した。
天羽は、体調不良のため9月6日からライブ出演を見合わせていたが、4日開催の「信州全58町村収穫祭めぐりinアイシティ21」から活動を再開することを伝えていた。だが、イベント直前に「体調不良により欠席させていただくこととなりました」と発表。5日のイベントも欠席していた。
天羽は「復帰予定だったのにも関わらず申し訳ありませんでした」と謝罪。「現地には行ったのですが体と心がいうことをきかず出演することができませんでした」と経緯を伝えた。そのうえで「すぐ復帰できるよう頑張ります。また復帰に関してはお知らせを待っていただけると嬉しいです」呼びかけた。
また、「また、発売中の『DOLCE』や『MAMOR』に関しては表紙をさせていただいているのでオフショットを載せてみなさんにお迎えして貰えるよう一生懸命頑張らせていただきますとアピールした。
