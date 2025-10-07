１０月７日（火）のヒルナンデス！は･･･ご飯のお供レシピ作っちゃうンデス
お米のおいしい、新米の季節！
家庭で常備している大人気のご飯のお供を活用する超簡単なアイデアアレンジを調査！
長田庄平（チョコレートプラネット）・佐藤栞里
ゲスト：秦 基博・澁谷梨絵（５ツ星お米マイスター）・藤田聖也（丸美屋）・小林琴（桃屋）
■今回ご協力いただいた会社
５ツ星お米マイスター 澁谷梨絵
丸美屋
桃屋
＜アレンジレシピ＞
５ツ星お米マイスター 澁谷梨絵さん考案アレンジレシピ
・材料（1人前）
カマンベールチーズ 90g
ハム ２枚
醤油 適量
・作り方
ハムを細切りにする
△竿咾両紊法∈拈擇蠅砲靴織魯燹▲マンベールチーズをのせる
ラップをして、500w1分で加熱する
ぞ潴を垂らす
●コンビーフポテトサラダ
・材料（2人分）
ポテトサラダ １５０g
コンビーフ ８０g
バター １０g
卵 １個
・作り方
．丱拭爾鬚劼い織侫薀ぅ僖鵑如▲灰鵐咫璽佞鰡屬瓩
↓，縫櫂謄肇汽薀世魏辰─△気蕕盆屬瓩
皿にうつし、卵黄を乗せる
丸美屋考案アレンジレシピ
●鮭明太えのきバター
・材料（2人分）
のっけるふりかけ＜鮭明太＞ 30g（大さじ1と1/2）
えのきだけ 1袋（約100g）
バター 5g
（お好みで）青ねぎ 適量
・作り方
，┐里は、根本を切り落として2等分にし、食べやすい大きさにほぐす
耐熱皿に、えのきとバターを入れ、ラップをして電子レンジ（600W）で約3分加熱する
のっけるふりかけ＜鮭明太＞を加えて混ぜ合わせる
ご錣棒垢衂佞院△好みで刻んだ青ねぎを散らす
●アスパラガスときのこの”のりたま炒め”
・材料（２人分）
のりたま 大さじ1
アスパラガス 4本（約100g）
ひらたけ 約100g
（舞茸やえのきでも可）
バター 10g
・作り方
．▲好僖薀スは根元を上にして持ち、しならせるように親指で折り、
根元は皮をむき、ハカマを取り除き、斜め切りにする
ヒラタケは一口大に手で割いておく
▲丱拭爾鬚劼い織侫薀ぅ僖鵑砲劼蕕燭韻魏辰─¬3分ほど炒める
ヒラタケから水分が出てきたらアスパラガスを加え、さらに3分ほど炒める
い皿に盛り付け、最後にのりたまをふりかける
●山椒香るふわとろ長芋焼き
・材料（２人分）
ソフトふりかけ＜ちりめん山椒＞ 大さじ１
山芋 約100g
めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ1
たまご 1個
（お好みで）青ねぎ 適量
・作り方
…弘鬚枠蕕鬚爐、すりおろす
△垢蠅ろした長芋と卵白、めんつゆを混ぜ合わせる（卵黄は残しておく）
フライパンに油をしき、混ぜ合わせた山芋を混ぜながら炒める
ね馭鬚固まってきたらお皿にあげ、ソフトふりかけ＜ちりめん山椒＞、
お好みで刻んだ青ねぎをふりかけ、卵黄をのせる
●旨ごましおキャベツ
・材料（2人分）
ごましお 小さじ2
キャベツ 3枚
おろしにんにく 小さじ1/2
胡麻油 大さじ1
（お好みで）鶏ガラスープの素 小さじ1/2
・作り方
．ャベツは一口大に切る
▲椒Ε襪砲瓦泙靴、おろしにんにく、胡麻油を入れ、よく混ぜる
キャベツを入れ、全体にからめる
●ちくわの鮭明太焼き
・材料（2人分）
のっけるふりかけ＜鮭明太＞ 20g(大さじ1)
ちくわ 4本
マヨネーズ 大さじ1と1/2
（お好みで）青ねぎ 適量
・作り方
，舛わを縦に半分に切る
△里辰韻襪佞蠅け＜鮭明太＞とマヨネーズを混ぜ合わせ、ちくわの溝に塗る
焼き色が付くまでトースターで焼く
ご錣棒垢衂佞院△好みで刻んだ青ねぎを散らす
桃屋考案アレンジレシピ
●ねぎ油香るもやし炒め
・材料（２人分）
もやし 1袋（200g）
塩 小さじ1/3
サラダ油 大さじ1/2
食べるねぎ油 大さじ1
・作り方
．侫薀ぅ僖鵑縫汽薀戚を中火で熱し、もやしを炒める
∩澗里北が回ったら塩を加えて炒める
「食べるねぎ油」を加えて軽く炒め合わせる
●きゅうりの柿ピーラー油和え
・材料（２人分）
きゅうり 1本
柿ピー 1袋（約30g）
辛そうで辛くない少し辛いラー油 大さじ4
・作り方
，ゅうりは乱切りにする
柿ピーは軽くたたき割り、辛そうで辛くない少し辛いラー油と混ぜる
きゅうりと和える
●アボカドのごはんですよ！和え
・材料（２人分）
アボカド 1個
ごはんですよ！ 大さじ1強
練りわさび 5ｃｍ
小ねぎ 適量
・作り方
．▲椒ドを一口大に切る
△瓦呂鵑任垢茵と練りわさびをよく混ぜる
アボカドと混ぜ合わせる
●やわらぎとちくわの和えもの
・材料（４人分）
穂先メンマ やわらぎ 1瓶
ちくわ 4本
かいわれ大根 適量
・作り方
，舛わは薄く輪切りにする
∧羸茱瓮鵐 やわらぎを調味液ごと加えて和える
仕上げにかいわれ大根を加え、混ぜ合わせる
●たことねぎ油のカルパッチョ
・材料（２人分）
たこ（ゆで） 100g
食べるねぎ油 大さじ2
ベビーリーフ 適量
・作り方
，燭海惑く食べやすい大きさに切り、器に盛る
⊃べるねぎ油をかける
ベビーリーフを添える