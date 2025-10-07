

午後になっても効率的に働くための「ランチタイム」の過ごし方とは（写真：プラナ／PIXTA）

暑かった夏が終わり、ようやく秋の夜長を楽しめる季節になりましたが、夜更かしをした次の日というのは、どうしてもランチの後に眠くなってしまいがちです。

そこで本稿では、東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身氏の監修書『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』から一部を抜粋・編集する形で、午後になっても集中力を途切れさせることなく仕事に取り組むための、ランチタイムの過ごし方を紹介します。

疲れているときほど「1人ランチ」がおすすめ

食事は1人でする「孤食」よりも、誰かと一緒に食べたほうが疲れにくいという研究結果があります。

2007〜2009年に関西福祉科学大学などが、関西の女子大学生284人に対して行った調査では、孤食をした人の半数近くが疲労を感じていたと示されました。

孤食が疲れやすい理由のひとつは、短時間に一気に食べるから。一度に大量の食べ物が胃腸に入れば、消化吸収にかかわる自律神経に負荷がかかり疲れます。

さらに、満腹感は、胃の膨満感以外に、血糖値の上昇や、胃腸が分泌する消化管ホルモンの分泌によって得られるのですが、早食いすると満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまう傾向が強くなります。

すると過食の状態が続いて太りやすくなるのでやはり疲労度が高まりますし、血糖値や消化管ホルモンの分泌の乱高下もだるさにつながってしまいます。

この研究結果でひとつ疑問なのは、本当に「1人で食べると疲れる」のか、という点です。もしかすると、逆に「疲れているから誰かと食事をするのがおっくうで、1人で食べている」という人もいるかもしれません。となると、孤食が疲れの原因になっている、という因果関係を説明できなくなります。

私たちが行った過去の研究では、昼休みは安心できる空間を確保し、一度、自律神経の緊張を解放したほうがよいことも実証しています。

現代に生きる私たちは、かつての人類とは比べられないほど、緊張する環境で長時間過ごさざるをえなくなっています。つまり遺伝子学的に見ると想定外の状況に置かれているため、当然その分、「人疲れ」を起こしやすくなっています。

そのため、疲れているときほどリラックスできる1人ランチがおすすめなのです。ただし、早食いが疲労の原因になるのは間違いないので控えるようにしてください。特に都会に住む人は、あらゆる場面において人との距離が近いせいで、どうしてもストレスが溜まりやすいため、1人になる時間がより大切になります。

ただ、ランチを決まった時間に、食堂のような決まった場所で取らなくてはいけない人など、1人ランチが難しいケースもあるでしょう。そんなときは、ほんの5分で構いませんから、人目のない更衣室やトイレの個室で1人になると、午前中の疲れを回復させることができます。

「早食い＆食べ過ぎ」は疲れの原因に

早食いや食べ過ぎは血糖値が一気に上がってしまい、それを下げようとインシュリンの分泌が増えます。インシュリンが大量に分泌されると「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖値の乱高下が起こり、身体が急激にだるくなり疲労が増強します。

また、胃腸の処理能力が追いつかず、消化吸収にかかわる自律神経の負担が増え、やはり疲れの原因になります。食べ疲れの予防には、満腹センサーを活用しましょう。人間は満腹を感じると、体内の2つの満腹センサーが信号を脳に送ります。

1つ目の物理センサーは、胃に食べ物が入って大きくなると満腹感を感じます。2つ目の化学センサーは、血糖値の上昇で満腹を感じる血糖センサーと、胃腸などの消化管から出る消化管ホルモン自体がセンサーとなり満腹を感じるホルモンセンサーがあります。

そのほか、最近ではタンパク質の摂取を見守るセンサーの存在も明らかになっています。血糖センサーは5〜10分、ホルモンセンサーは約20分で作動するので、食事はコース料理のように少しずつゆっくり、を心がけましょう。

噛まないで食べるのもよくありません。早食いの人もその傾向にありますが、噛む回数が少ないと唾液の分泌が少なくなってしまいます。

唾液にはアミラーゼという消化酵素が含まれることは知られていますが、そのほかにもさまざまな酵素が含まれています。そのうちのひとつ、ペルオキシダーゼは抗酸化酵素の一種で、活性酸素を除去して細胞を守ってくれるうえに、口内の細菌の繁殖を抑えて衛生状態を高める働きもあります。

つまり、唾液が少ないとペルオキシダーゼの抗酸化作用が働かなくなります。また、唾液は消化を助けることで自律神経の疲労を軽減してくれます。噛むことで唾液が分泌されるので、ひと口あたり30回噛むのが理想とされています。

ただ、試してみればわかりますが実際に30回も噛むのは容易ではありません。特にファストフードなどは15回ほど噛むうちになくなってしまうので、食事には噛みごたえのある根菜やキノコ類、海藻類、肉類などを積極的に摂るよう心がけましょう。

ちなみに、噛むこと自体に自律神経機能を高めるセロトニンの分泌を高める効果があり、夜間の快眠ホルモン・メラトニンの分泌も高めてくれます。さらに、疲労の原因となる肥満を予防する効果もあるので、「食事はしっかり噛んで食べること」を意識してください。

昼寝は「午後3時までに最長30分以内」ですませて

昼寝は正しくとれば仕事効率が上がり、疲労も回復します。昼寝のメリットが周知され、現在は昼寝制度を採用する企業も増えています。

昼寝をするポイントは、タイミングと時間です。午後3時以降に昼寝をすると夜の寝つきが悪くなることが多いです。夕方にウトウトしてしまう人は、午後の早い時刻に昼寝をとるようにしてください。

また、長すぎる昼寝は夜間の入眠を妨げるので、20分程度がベスト。長くても30分までにしましょう。それ以上は、ほとんどの人が深い睡眠に入ってしまい、起きた後に「惰性睡眠」を起こします。

しっかり覚醒していないので仕事のパフォーマンスが低下し、昼寝のメリットを得られません。20分程度であれば、深い睡眠に入る前に目覚めることになり、スッキリと起きられます。

昼寝の後、すぐに仕事を始めるときは、昼寝の前にカフェインを摂取するといいでしょう。カフェインは飲んでから約30分後に効果が現れるので、ちょうどよい目覚ましになります。

仕事中のお昼寝は昼休みに「デスクでうつぶせ寝」





ベストな昼寝は午後3時までに20分間とお伝えしましたが、仕事中の場合、昼休みこそが疲労を回復させる貴重な時間です。

上手に過ごせば疲労をしっかり回復させて、午後の仕事を効率アップできるので、脳をしっかり休ませるための過ごし方を紹介します。

昼食は、胃に負担のかからないものを選び、脂っこいもの、極度に量が多いものは避けましょう。食後はコーヒーを飲んでカフェインを摂取すると、昼休みが終わったころに効果が出始めてしゃっきりとします。

昼食を摂った後は、スマホを見たりせず、目を閉じてゆっくりしましょう。横になって20分ほど昼寝ができればベストですが、昼寝をする場所がない場合はデスクでうつぶせ寝をするといいでしょう。

このとき、身体が圧迫されると血流が滞って逆効果になるので、腕時計など外せるものは外して、腕や首を痛めないようにデスクにクッションを置いて寝るようにしてください。

（梶本 修身 ： 東京疲労・睡眠クリニック 院長）