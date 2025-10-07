『第26回東京フィルメックス／TOKYO FILMeX 2025』が、11月21日から11月30日まで有楽町朝日ホール、ヒューマントラストシネマ有楽町にて開催されることが決定した。

東京フィルメックスは、アジアを中心とした世界から独創的な作品を集めた国際映画祭。2000年に創設され、今回が26回目の開催となる。開催概要とあわせて、オープニング作品とクロージング作品も発表された。

オープニング作品は、ツァイ・シャンジュン監督の『太陽は我らの上に』（英題：The Sun Rises on Us All）に決定。2011年のフィルメックス特別招待作品『人山人海』、2017年の同コンペティション作品『氷の下』に続く、ツァイ・シャンジュン監督の長編第4作だ。9月に開催された第82回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映され、主演のシン・ジーレイが最優秀女優賞に輝いた。

クロージング作品は、フオ・モン監督の『大地に生きる』（英題：Living the Land）に決定。本作は、急速に変化する1990年代初頭の中国農村部を10歳の少年の目から見つめたフオ・モン監督の長編第3作で、2025年2月のベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映され、監督賞を受賞した。

本イベントに先がけて、11月14日から18日にはヒューマントラストシネマ有楽町にてプレイベントが開催される。 今回は香港で話題のビジュアルカルチャー美術館M+が修復した「香港ニューウェーブ」の3作品、トン・シューシュン監督の『董夫人 レストア版』、ピーター・ユン監督の『ザ・システム レストア版』、パトリック・タム監督の『愛殺 レストア版』が上映される。

あわせて、デザイナーのIKKI KOBAYASHIが手がけた映画祭メインビジュアルも公開された。

なお、本イベントのチケットは11月6日12時より発売される。

（文＝リアルサウンド編集部）