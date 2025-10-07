【拡大画像へ】

竹書房は、「moment×アメイロ」が2025年10月に10周年を迎えることを記念して、「moment×アメイロ創刊10周年記念フェア」を10月30日より開催する。

10周年の節目となる今年は、感謝の気持を込めて対象商品マークが付いている作品を1冊購入するごとに、「フォトグレイカード風クリアしおり」3種のうちいずれか1シートをプレゼントする。

対象商品のマーク

【フォトグレイカード風クリアしおり】

「フォトグレイカード風クリアしおり A」LINEUP：倉橋トモ・薄井いろは・たけはらひなこ・転はくと

「フォトグレイカード風クリアしおり B」LINEUP：にやま・楔ケリ・ずつうやく・青木らき

「フォトグレイカード風クリアしおり C」LINEUP：ざらめ鮫・二目・らぐららぐ・水谷倖

□参加店舗リスト

アニメイト池袋本店で「Memories in Bloom」を開催

レーベル10周年を記念し、アニメイト池袋本店での展示やemo cafeでのコラボカフェ、ORIGOOぬいぐるみ販売など、様々なイベントを実施する。

「Garden Party」をテーマに、9名の豪華執筆陣（橈やひろ、楔ケリ、倉橋トモ、ざらめ鮫、にやま、二目、三栖よこ、みよしあやと、やまやで）がイラストを描き下ろす。

関連イベントとして、全国のアニメイトに各作家の刀身パネルを設置。パネルのQRコードを読み込むと、限定画像がもらえるQRコード企画も開催される。

開催期間：11月1日～16日

開催場所：アニメイト池袋本店 3F わくわくスペース

東京・大阪でemo cafeを開催

開催期間：11月1日～24日

開催場所：emo cafe(原宿)／emo cafe(大阪)／emo cafe(池袋)

ORIGOOぬいぐるみ

10周年を記念してぬいぐるみの制作が決定。詳細は公式Xで随時公開されていく。

受注販売期間：2025年2月から毎月受注販売予定