「マンネリ」「甘え」…出川哲朗、辛辣すぎる“改善点”指摘に怒り爆発「腹立つわあ！」

10月5日（日）の『有吉クイズ』では、ChatGPTを使ったクイズ企画が実施された。

ChatGPTに“出川哲朗の改善点”を聞いたところ、パネラーの予想をも超える辛辣な回答が連発し…。

【映像】最新モデルのChatGPTが出川哲朗にガチアドバイス

今回は、生成AI・ChatGPTに質問をぶつけ、その答えを予想する企画。大幅な進化を遂げた最新のAIに、出川哲朗と銀シャリ・橋本直に関するあれこれを聞いてみた。

出川に関しては、“出川哲朗の改善点を3つ教えて”と質問。出演者はChatGPTがどんな回答をするかを予想する。

「（改善点なんて）ないんですけど、AIが言うだろうなというのは…」と言いながら霜降り明星・せいやが見せた予想は「自分の力で笑いを取れない」。あんまりな答えに、出川は思わず「お前ふざけんな！」とせいやに殴りかかった。

橋本の予想は「エッジの効いたワードセンス」。これには出川は腕を組みながら「出ないから、俺は…」と納得してしまう。

ゆうちゃみ、出川本人の予想に続いて有吉弘行は「センス、技術、フェイス」と3つ回答。出川は「全部じゃねえかよ！」と言いながら有吉をどつき回した。

ここで実際にChatGPTに尋ねたところ、1つ目は「ネタのマンネリ化への対応」。「定番の『やばいよやばいよ』や同じパターンのリアクションが多く、鮮度が落ちやすい」との真っ当な指摘に、出川は動けなくなってしまう。

2つ目は「“天然”に甘えた準備不足」。「“出川だから成立する”という空気に頼りすぎて、下調べや新しい挑戦を後回しにしがち」とバッサリ斬られ、スタジオには爆笑が起こった。

3つ目は「SNS時代の短尺最適化不足」。「短い動画で拡散される時代に、切り抜き映えするワードや動きが少ない」との鋭い言葉を、出川は神妙な表情で聞き入っていた。

スタジオで出川は「腹立つわ〜AI！」と憤りつつも、何も言い返せない。橋本が「俺らのが生ぬるくて、AIのほうが一番厳しい」と指摘すると、ゆうちゃみも「厳しい…」と苦笑していた。