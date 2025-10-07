「お胸が窮屈かと」アパレル店員が“ふくよか”な客に助言するが…!?自称Sサイズ女の衝撃の行動3連発!!【作者に聞く】
これはアパレル業界で勤めている販売員・七海さん(仮名・26歳)の実体験を元に描いた物語である。店舗には日々いろいろな客が訪れるが、その日もひとり不思議な客が来店してきた。「すみません、試着いいですか？」とその客は声を掛けてきた。笑顔で振り返った七海さんだったが、その後は笑顔も顔色も失ってしまう出来事へ発展していくのだった…。
【漫画】本編を読む
声を掛けてきたのは少しふくよかな客だった…いや、正直言うとかなりふくよかだったのだが、手に持っていた商品はSサイズのワンピースだった。七海さんは「SからLまでご用意がございますがサイズはいかがいたしましょうか？」と尋ねたのだが、その客は頑なにSサイズの試着を希望した。しかし、Sサイズのそのワンピースは胸囲80センチ以下じゃないと入らない…どう見ても入らないはずなのだが…。さらにそのワンピースは価格が2万円と高価だったため、もし試着で傷物にされては困ると思い、「Sサイズだとバストが窮屈かと…」と提案をしてみたのだが…？その客は一体どうしたのだろうか？
本作を描いたのは、ブログにて漫画を描いているゆき蔵(@yuki_zo_08)さんである。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さんは、当時の実体験をベースに“接客業の闇”を描いた漫画『女社会の知られざる闇。』や、ないものねだりばかりをする4人の女性を主人公にした物語『ないものねだりの女達』などを連載している。今回の話はゆき蔵さんの元に届いたフォロワーの体験談である。「フォロワー様から届いた事実を元にフェイクを加えつつ再構成して描いております」とゆき蔵さん。詳しく話を聞いてみた。
――試着で商品が傷物になってしまうことはよくあることなのでしょうか？
正直なところ、よくあることなんです…。一番多いのはファンデーションによる汚れですね。フェイスカバーが用意されていると思いますので、その場合は必ずご利用いただければと思います。
――試着で商品が破けてしまったり汚れてしまった場合の対応は？お客様の買い取りになるのでしょうか？それともお店の負担に？店舗で対応は異なるかと思いますが、ゆき蔵さんの店舗ではいかがでしたか？
私のいた店ではお客様に買い取りをお願いすることはありませんでした。それ以前に汚しても店員に伝えず、そそくさと立ち去る方がほとんどですので後日気がつくことが多かったんです。
今回の話には続きがあり、Sサイズのワンピースを購入した客が数週間後に訪れる話もある。そこで七海さんにまたしても予想外の出来事が起きるのだった。ある意味、後半のこのエピソードの方が驚愕してしまうので、ぜひ最後まで読んでみてほしい。
ゆき蔵さんは自身が接客業をしていた当時に、実際に体験した事象をベースとした“接客業あるある漫画”を描いている。身バレしないようにアレンジは加えているものの事実をベースに描かれており、リアリティに富んだ内容だ。きらびやかに見える百貨店の裏側や、笑顔の裏に隠された女社会の闇の部分は、ある意味、怪異よりも怖い展開が待っているので、少し涼しくなりたい人は怖いもの見たさでぜひご覧あれ！
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
本作を描いたのは、ブログにて漫画を描いているゆき蔵(@yuki_zo_08)さんである。アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さんは、当時の実体験をベースに“接客業の闇”を描いた漫画『女社会の知られざる闇。』や、ないものねだりばかりをする4人の女性を主人公にした物語『ないものねだりの女達』などを連載している。今回の話はゆき蔵さんの元に届いたフォロワーの体験談である。「フォロワー様から届いた事実を元にフェイクを加えつつ再構成して描いております」とゆき蔵さん。詳しく話を聞いてみた。
――試着で商品が傷物になってしまうことはよくあることなのでしょうか？
正直なところ、よくあることなんです…。一番多いのはファンデーションによる汚れですね。フェイスカバーが用意されていると思いますので、その場合は必ずご利用いただければと思います。
――試着で商品が破けてしまったり汚れてしまった場合の対応は？お客様の買い取りになるのでしょうか？それともお店の負担に？店舗で対応は異なるかと思いますが、ゆき蔵さんの店舗ではいかがでしたか？
私のいた店ではお客様に買い取りをお願いすることはありませんでした。それ以前に汚しても店員に伝えず、そそくさと立ち去る方がほとんどですので後日気がつくことが多かったんです。
今回の話には続きがあり、Sサイズのワンピースを購入した客が数週間後に訪れる話もある。そこで七海さんにまたしても予想外の出来事が起きるのだった。ある意味、後半のこのエピソードの方が驚愕してしまうので、ぜひ最後まで読んでみてほしい。
ゆき蔵さんは自身が接客業をしていた当時に、実際に体験した事象をベースとした“接客業あるある漫画”を描いている。身バレしないようにアレンジは加えているものの事実をベースに描かれており、リアリティに富んだ内容だ。きらびやかに見える百貨店の裏側や、笑顔の裏に隠された女社会の闇の部分は、ある意味、怪異よりも怖い展開が待っているので、少し涼しくなりたい人は怖いもの見たさでぜひご覧あれ！
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。