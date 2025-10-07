Image: OpenAI

2025年10月7日未明、OpenAIの開発者会議｢DevDay｣の基調講演がYouTubeで中継されました。盛りだくさんでしたので、ポイントをざっとまとめます。

結論から言うと開発者向け・2Bの話がかなり多かったです。その中に1個だけ一般のChatGPTユーザーに関係する話が混ざっていたという感じ。これは見といてもいいかも。AI開発をされている方だと使える/参考になるところがけっこうあると思います。

ChatGPTがSpotifyとつながる。「アプリ連携」でさらに万能に

サードパーティのアプリとChatGPTが「つながる」ようになります。

OpenAIのデモでは、｢Spotify（音楽アプリ）でおすすめの曲は？｣と尋ねるとChatGPTとSpotifyがつながり、見やすい専用UIでまとめてくれていました。いい感じかは使ってみないとわかりませんが、ChatGPTの知性とSpotifyの視聴履歴から繰り出されるおすすめの精度はすごそうじゃないですか？

デザインアプリとつながってスケッチを綺麗に清書してもらう・学習動画サイトとつながって自分の知りたい内容に合った講座を探してもらう…といったことも可能になります。地図を利用したアプリなどともつながることができ、ChatGPT上で動画コンテンツを視聴できるようにもなります。

連携できるアプリが増えるかがネックですが、増えたら今まで以上に「困ったらChatGPTでOK」って感じになりそう。

「Apps SDK」という「自分のアプリをChatGPTにつなげられるようにする開発ツール」も公開になっており、ソフトウェア開発をする人は一見の価値があるかと思います。詳しくはこちらの記事にまとめてあります。

Sora 2など3つのモデルがAPIで利用可能に

Sora 2・Sora 2 Pro

先日公開になったOpenAIの動画SNS「Sora」内部で利用可能になった新しい動画生成モデルがAPIからも利用できるようになりました。

Sora 2/Proのちがいは、生成できる解像度（Proは1792×1024ピクセルでも生成できる）と料金（生成する動画の長さ×秒単価）です。

縦長・横長のどちらもいけて、生成される映像が音ありな点は共通です。入力はテキストと画像です（動画は不可）。

GPT-5 pro

GPT-5よりも計算リソースを用いることで高度な問題に対してもより一貫した回答を生成できる「GPT-5 pro」もAPIで利用可能となりました。

テキストと画像での入力が可能で、回答はテキストのみです。標準でReasoning Effort: Highに設定されます。

入力の価格はo3-proに比べて下がりましたが、出力の価格が爆上がりしてます（o3-proは80ドル/1Mトークン）。

視覚的にエージェントを作れるツール「Agent Builder」が便利そう

エージェント開発を行う開発者・企業向けに「AgentKit」というツールセットが公開になっています。この中で、個人でも使えそうなものがありました。それが「Agent Builder」です。

Agent Builderは視覚化されたエージェント作成ツールで、ノードを配置・接続しながらワークフローを組む形でエージェントを作成できます。エージェントって実は複数のAIプログラムの組み合わせで、わざわざ1個1個作っていく感じでした。それがまとめて、視覚的に作れるようになるというツールです。

デモが強烈で、基調講演中にOpenAI DevDay用サイトに数分でエージェントを使った機能を追加してました（この動画の21:10〜29:00あたり）。

完成したエージェントをpublishすると埋め込みコードが発行でき、それを自分のコードに組み込むと動作します。コード上で開発するより圧倒的に楽ではないかと。OpenAI Platformのダッシュボードからアクセスできます。

ChatKitというAIチャットボットをさくっと作って自作アプリに組み込めるツールもあります。こちらもけっこう使えそう。

Codexが正式リリース。Slackと統合可能に

AIが小人さんばりに裏で開発を進めてくれるツール「Codex」。巷でClaude Codeなどと比較されまくっていたのですっかり忘れてましたが、プレビュー版だったという。それがこの度、正式リリースに。

機能的にはSlackと統合できるようになったのが便利そうです。Slack上でブレストしたあと、@codex で「やっといて」みたいなことができます。

Codex SDKという、Codexを自社の開発システムに統合するツールキットも公開になっています。

