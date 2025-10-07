きょうは曇り空が続き、所々で雨が降るでしょう。

【写真を見る】台風22号 日本への影響は？ きょうの東海地方は所々で雨も… 木曜日には晴れ間が戻り名古屋･岐阜では真夏日予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/7 昼）

正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われています。この時間の気温は25.6℃で、空気がじめじめとしています。

きょうは午後も曇り空の続く所が多いでしょう。岐阜県や三重県を中心に、所々で雨が降る見込みです。最高気温は各地で27℃前後になるでしょう。夜は羽織り物が活躍しそうです。

【台風情報】

強い勢力の台風22号は、日本の南の海上を西北西に進んでいます。あすには進路を東寄りに変える予想で、あさって木曜日は沿岸部で高波や強風など影響の出る所がありそうです。

【週間予報】

あさって木曜日には晴れ間が戻り、名古屋や岐阜では真夏日になるでしょう。週末の3連休はすっきりしない天気になる見込みです。



この先も朝晩は涼しい日が続くでしょう。一日の寒暖差で体調を崩さないようお気を付けください。