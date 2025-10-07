10月8日にBlu-ray＆DVDが発売される長尾謙杜（なにわ男子）主演映画『おいしくて泣くとき』より、オーディオコメンタリーの一部が公開された。

参考：長尾謙杜が標準語の台詞に戸惑う姿も 『おいしくて泣くとき』メイキング映像公開

本作は、森沢明夫による同名小説を実写映画化したラブストーリー。森沢の著書『大事なことほど小声でささやく』の映画化も担当した横尾初喜が監督を務め、森沢と再タッグを組んだ。

初の劇場映画主演となるなにわ男子の長尾が主人公・心也を演じ、ヒロイン・夕花役を當真あみが担当。そのほか、安田顕、美村里江、ディーン・フジオカ、尾野真千子らが共演に名を連ねた。

長尾と當真、そして横尾監督にとって初挑戦となったオーディオコメンタリー。本編映像を観ながら話すという初めてのことに緊張気味の3人だったが、時間が経つにつれてリラックスし、撮影時の思い出話で盛り上がったという。

公開されたのは、長尾演じる高校生・心也と、當真演じる夕花が図書室で課題に取り組むシーン。この撮影の合間にはペンをどれだけ高く積み上げられるか遊んでいたという裏話も披露された。人見知りだという當真は「（撮影の）最初は緊張していたが、長尾さんが気さくに話しかけてくださった」と回想。長尾も「僕もびっくりするぐらいの人見知りですよ！」と答え、横尾監督が思わず「噓でしょ！（笑）」と突っ込む場面もあった。

オーディオコメンタリーは、Blu-ray＆DVD豪華版にのみ収録。さらに、特製ブックレット（16P）や特製ステッカーが封入されている。（文＝リアルサウンド編集部）