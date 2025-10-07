10月7日に放送された『ばけばけ』（NHK総合）第7話では、三之丞（板垣李光人）が松野家への婿入りを提案する。

一家をあげてトキ（髙石あかり）の婿を探す松野家。遊女のなみ（佐藤ほなみ）の「おなごが生きてくには、身を売るか男と一緒になるしかない」という言葉を真に受けたかはわからないが、傳（堤真一）やタエ（北川景子）の力を借りながら、見合い相手を探した。

初週から夢に挫折し、父の事業が失敗して工場で働くトキはさながら『女工哀史』そのままで、朝ドラ第113作の主人公は、子役から交代後も変わらず人生ハードモードである。縁結びの占いに行った友人は結婚を決め、トキの恨みは募る一方。三之丞の軽口に、まともに返そうとした自分が恨めしい。好転の兆しはまったくないなか、トキに良縁が訪れる。

見合い相手は中村守道（酒井大成）。士族で家格は松野家と同格というこれ以上ない結婚相手だ。傳・タエ夫妻のとりなしで実現した縁談にのぞむトキは、かなり緊張している様子。洋装の中村父子と、武士の正装で参上した松野家のコントラストも異色だ。“狐とむじな”のばかし合いがどっちに転がるか、ひとまず静観である。

第7話で注目されたのはトキと傳の逢引きだった。要するにデートだが、傳が“ランデブー”と呼ぶ清光院への同伴は傳から誘ったもの。トキが怪談好きと知っている傳が、連れていこうと計画したのだろう。怪談スポットで大はしゃぎのトキを見守る視線が優しい。史跡とエピソードを下調べするなど準備もばっちりである。

「おトキを元気づけるためのランデブー」で、傳はトキを安心させたかったのだろう。親戚の女工に気を配る傳は立派な雇い主である。という結論で終わればよかったが、何やら松野家の反応がおかしい。傳と2人で逢引きした、と聞いた司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は急に取り乱して顔を見合わせる。

遠縁の親戚であるトキに対して、傳とタエは以前から特に目をかけていたようだ。トキ自身も「我が子のようにかわいがってくださるのは、どげしてだろう」と不思議がる。司之介たちは急に取りすまして、傳夫婦が「無類の親戚好き」だからとか、赤子の頃から見ているトキのことがかわいいのだ、と取ってつけたような理由を並べる。

司之介たちが何かを隠しているのは明らかだ。そういえば、第6話でタエとフミが対面するシーンで、フミの「母親として」という言葉を聞いて、タエの眉が一瞬曇ったように見えた。これは推測だが、トキは傳とタエが拾ってきた子で、身分の高い家で周囲の目をはばかって司之介たちに預けた、などの経緯があるのではないだろうか。

そのように考えると、「怪談とは、怖いだけでなく寂しいものよのう」という傳の台詞の真意もわかる気がする。単なる愛情ではない、いつくしみを込めた視線は、今作の恨めしさの一端を担っている。それはとても切ないものである。（文＝石河コウヘイ）