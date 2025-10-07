７日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策を警戒した売りが優勢だった。



高市新総裁は４日の記者会見で、消費税減税について「選択肢として放棄しない」と述べており、首相に指名されれば積極的な財政政策を進めるとの思惑が強まっている。前日に米長期金利が上昇したことも円債に影響し、債券先物は朝方に１３５円６５銭まで軟化する場面があった。その後は下げ渋る動きとなったが、きょう財務省が実施する３０年債入札への警戒感から戻りは限定的。日経平均株価が大幅に続伸したことも安全資産とされる債券の重荷となった。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比１７銭安の１３５円７３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時、前日に比べて０．０１５％高い１．６９５％をつけた。



出所：MINKABU PRESS