ミセスの新曲「GOOD DAY」を使用！綾瀬はるか、ミセス、浜辺美波、鈴木亮平出演“キリングッドエール”TVCM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演するキリンビールの新TVCMが、全国で順次放映される。

■“キリングッドエール”のコンセプトに寄り添ったCMソング

綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平に加え、約200名のビッグバンドが、キリンビールの新ブランド“キリングッドエール”の誕生を祝う新TVCM『キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇』（30秒）が、10月7日より全国で順次放映。

4人のブランドリーダー（綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、浜辺美波、鈴木亮平）が次世代定番ビールの魅力を語る『キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇』が、10月14日より全国で順次放映される。

Mrs. GREEN APPLEは、“キリングッドエール”のためにテーマソングとして「GOOD DAY」を書き下ろした。“キリングッドエール”の、日本を明るくしたい、というコンセプトに寄り添いながら、時間をかけて「GOOD DAY」の制作に向き合ったと語っている。

綾瀬は、人と人との繋がりをつくる「グッドエール JAPAN」の象徴的な活動として、地元・広島で行われた『ほしぞら映画祭』の運営に、準備から取り組んだ。その活動に密着した約18分に及ぶ特別記録映像を是枝裕和の監修のもと制作し、10月7日13時より、Prime Video見放題にて先行配信される。

■CMストーリー

◎新TVCM『キリングッドエールまったく新しいキリンビールはじまる篇』

「キリングッドエール、誕生です！」と力強く宣言をする綾瀬。大森の「スリー、ツー、ワン」というカウントを合図に、Mrs. GREEN APPLEと約200名のビッグバンドが「GOOD DAY」の演奏をスタート。4人のブランドリーダーとビッグバンドのメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯するなど、次世代定番ビール誕生の高揚感を表現している。最後に「そうとういい出来です」という綾瀬のコメントで締め括る。

◎新TVCM『キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇』

“キリングッドエール”の誕生を待ちわびた4人がビールを口にするシーンから始まる。続いて「そのまったく新しい味とは？」という問いに、4人がそれぞれの言葉で“キリングッドエール”の魅力を語る様子や、撮影中に鈴木が考案した「グッドエールポーズ」を4人で披露するなど、“キリングッドエール”の誕生を祝う様子が映し出される。最後に、綾瀬が「名作の予感です！」と“キリングッドエール”のおいしさを力強く宣言する。

■メイキング映像・特別ロングver.のCMも公開

CM撮影日の様子を収録したメイキング映像に加え、テーマソング「GOOD DAY」を使用した『キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇 【特別ロング ver.】』（109秒）が、10月7日よりYouTubeで公開される。

メイキング映像では、4人のブランドリーダーが“キリングッドエール”で乾杯し、その味わいについて仲睦ましく話している姿や、鈴木亮平考案の「グッドエールポーズ」を真似する姿など、撮影現場の様子が映し出されている。

一時は雨天で撮影が中断するも、全員で雲が晴れる瞬間を願い、一瞬の晴れ間を縫って撮影するなど、現場全体がひとつになって楽しんでいる様子がうかがえる。また、ビッグバンドとの共演時には、4人のブランドリーダーとビッグバンドのメンバー、そしてスタッフまでもが

リズムに合わせて体を揺らしながら笑顔を交わすなど、現場の明るい雰囲気が見てとれる。

『キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇 【特別ロング ver.】』では、テーマソング「GOOD DAY」の演奏が終わった瞬間に、現場から自然と歓声が湧き上がる様子が映し出され、現場の高揚感がうかがえる。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

Mrs. GREEN APPLE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」