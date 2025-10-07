Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramのストーリーズを更新。King & Princeの永瀬廉との2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。

■玉森裕太に顔を寄せる永瀬廉。暗がりの中で際立つ美しさ

写真には、車の後部座席に並んで座る玉森と永瀬の姿が。ふたりは黒のトップスを着用し、シートベルトを締めたままリラックスした表情を見せている。微笑む玉森に永瀬がそっと顔を寄せるような構図で、親しい関係性がうかがえる1枚だ。

窓の外は暗く、夜のドライブ中に撮影されたものとみられる。ぼんやりとした車内の灯りの中でも、ふたりの端正な顔立ちが際立つ。

SNSでは「この組み合わせ尊い」「美形すぎて眩しい」「どこにお出かけしたのかな？」「イケメンが並ぶと威力すごい」「もはや公認カップル」「彼女顔してる廉くん愛おしい」といった声が寄せられている。

https://www.instagram.com/yuta_tamamori_kmf2/

