湿気が多くムシムシとした体感に、夜遅くから雨が降るところも【これからの天気(7日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆7日(火)これからの天気
午後も湿った空気の影響が残ります。県内は雲が多めですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。
ただ、夜遅くになると所々で雨が降りそうです。
降水確率は、夜は各地で30%とやや高くなっています。
◆7日(火)の予想最高気温
最高気温は、24～28℃の予想です。6日(月)と同じくらいか2℃ほど高くなるでしょう。
湿気が多く、ムシムシとした体感となりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆7日(火)これからの天気
午後も湿った空気の影響が残ります。県内は雲が多めですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。
ただ、夜遅くになると所々で雨が降りそうです。
降水確率は、夜は各地で30%とやや高くなっています。
◆7日(火)の予想最高気温
最高気温は、24～28℃の予想です。6日(月)と同じくらいか2℃ほど高くなるでしょう。
湿気が多く、ムシムシとした体感となりそうです。