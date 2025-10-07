これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆7日(火)これからの天気

午後も湿った空気の影響が残ります。県内は雲が多めですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。

ただ、夜遅くになると所々で雨が降りそうです。

降水確率は、夜は各地で30%とやや高くなっています。



◆7日(火)の予想最高気温

最高気温は、24～28℃の予想です。6日(月)と同じくらいか2℃ほど高くなるでしょう。

湿気が多く、ムシムシとした体感となりそうです。