大泉洋、こっちのけんとが歌うドラマ『ちょっとだけエスパー』の主題歌を絶賛「ちょっとだけ最高な主題歌です！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

こっちのけんとが、大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系火曜ドラマ『ちょっとだけエスパー』（10月21日放送スタート）の主題歌を担当することが決定した。

■聴く人自身の“わたくしごと”と重ね合わせられる渾身の1曲

こっちのけんとにとって、ドラマ主題歌は今回が初。満を持して挑む新曲「わたくしごと」を書き下ろし、本作を彩る。楽曲は10月22日0時にリリース予定。

『ちょっとだけエスパー』は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太が、ちょっとだけエスパーになって 世界を救う（!?）ヒットメーカー野木亜紀子の完全オリジナル脚本で届けられるジャパニーズヒーロードラマ。

主題歌「わたくしごと」は、ドラマの世界観に寄り添いながらも、こっちのけんとらしい真っ直ぐな歌声とメッセージ性が込められた1曲となっており、タイトルが示すとおり、「自分自身の物語」をテーマに、真っ直ぐに愛を伝えたい気持ちと、それを素直に表せず葛藤する人間らしさを丁寧に描き出している。

伸びやかで心に響くバラードの旋律に、愛ゆえに揺れる心情が重なり、聴く人の胸を深く震わせる楽曲に仕上がった。

ドラマの物語性と呼応し、登場人物の心の奥に流れる「愛と矛盾」を音楽で鮮やかに表現。聴く人自身の“わたくしごと”と重ね合わせられる、普遍的なテーマを持った渾身の1曲となっている。

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

10/21（火）スタート

毎週火曜 21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

