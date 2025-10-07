ノーベル賞で『はたらく細胞』再注目 制御性T細胞が登場で高い認知度！アニメでは声を早見沙織が担当
大阪大特任教授の坂口志文さんが、ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった。受賞理由は過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見で、細胞をテーマにしたアニメ『はたらく細胞』にも登場していることから、ネット上で話題になっている。
【画像】アニメでは美人なお姉さん！早見沙織が演じた『はたらく細胞』制御性T細胞
アニメでの「制御性T細胞」は、公式サイトによると「T細胞の暴走を抑え、免疫異常を起こさないように調整する」と説明されている。
今回の坂口さんの受賞を受け、制御性T細胞役を務めた声優・早見沙織は、公式Xを更新し「受賞おめでとうございます！」と祝いながら、「『はたらく細胞』という作品で制御性T細胞役で出演させていただいておりました。これを機に、あらためて制御性T細胞について知っていきたいと思います！」と伝えている。
また、ネット上では「制御性T細胞」が、アニメにも登場していたキャラクターもあって「今年のノーベル生理学・医学賞の制御性T細胞は「はたらく細胞」でも出てくるのかなと思って調べたら、がっつり居て感心してる。だとすると今回のテーマは大人より子供の方が詳しいのかもしれない」「はたらく細胞ハマり中の長男氏、ノーベル生理学賞のニュースに意気揚々と制御性T細胞の機能について語り出し、ふんふん聞いてたらその後のNHK解説で全く同じ内容が流れ出したので戦慄」。
「今年のノーベル医学・生理学賞の坂口教授は制御性T細胞を発見した人なんですね！「はたらく細胞」のおかげですごく身近に感じます」「ノーベル賞の話題で出てきた｢制御性T細胞｣ 聞いたことあるなと思ったら案の定｢はたらく細胞｣に出てきたね」などと反応。『はたらく細胞』のおかげで、「制御性T細胞」の認知度が高いことがわかる。
