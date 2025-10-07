株式会社ケンコー・トキナーは、指でつまめるほど小さいデジタルカメラ「トイカメラ Pieni II」に新色「ネモフィラ」「ライラック」を10月10日（金）に追加した。

有効131万画素の1/10型CMOSセンサーを採用し、静止画（JPEG）と動画（MJPEG/AVI、MP3）撮影に対応。液晶モニターやファインダーは搭載せず、クラシックカメラ風のデザインを特徴としている。

2022年9月にグレー、ミント、ピーチ、オレンジの4色を発売。今回、ネモフィラとライラックを追加し、全6色での展開となる。

背面にマグネットを内蔵しており、金属への固定が可能。

電源として内蔵リチウムイオン充電池を使用。

記録メディアにmicroSDカードを採用する。

提供：株式会社ケンコー・トキナー

イメージセンサー：1/10型 CMOS 総画素数：131万画素 有効画素数：131万画素 レンズ：f=3.2mm F2.8 撮影距離：標準：約0.3m～∞ 外部メモリ：microSDカード（128MB～2GB）、microSDHCカード（4GB～16GB） 静止画：JPEG、1,280×1,024 動画：MJPEG（AVI）、720×480（30fps）／音声：MP3 シャッター速度：1/100秒 ISO感度：ISO 100 電源：内蔵リチウムイオン充電池 入出力ポート：USB 2.0 外形寸法：約51×36×18mm 重量：約18g（microSDカード、付属品を除く） 付属品：ストラップ、USBケーブル（USB Type-A to miniUSB）、取扱説明書 価格：6,050円