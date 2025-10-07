布袋寅泰、オープンカー運転する“日常ショット”にファン歓喜「新鮮すぎる!!!」「外の空気感まで伝わってきそう」 生活拠点・ロンドンの街をドライブ
イギリス・ロンドンを拠点に活動中のギタリスト・布袋寅泰（63）が7日、自身のインスタグラムを更新。「#londonlife」のハッシュタグを添え、オープンカーを運転する日常ショットを披露した。
【写真・動画】「新鮮すぎる!!!」「ドライブしている気分」オープンカーを運転する布袋寅泰
「Driving in London」とつづり、屋根を開放させ外の空気を楽しみながら車を運転する姿をとらえた写真、ドライブ中の街の景色を“車視点”の動画で披露。天気は晴れで、色づき始めた木々を横目に、気持ち良いひとときを過ごしたようだ。
布袋の運転姿は貴重だったようで、ファンからは「新鮮すぎる!!!布袋さんの投稿?!って二度見しました」「素敵」「まだロンドンではMINIに乗ってるんですね！」「外の空気感まで伝わってきそう」「布袋さんとドライブしている気分」「胸がキュンキュンるんるんです」「ロンドンをドライブさせて頂き有難うございます」などと、歓喜の声が寄せられている。
