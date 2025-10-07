6日夜、上越市の北陸自動車道上り線で大型トラックが炎上しました。運転していた男性は逃げてケガはありません。



火事があったのは、上越市頸城区上三分一の北陸道上り線です。警察と消防によりますと、6日午後7時すぎ、大型トラックの男性運転手から「助手席側の前輪付近から火が出た」と110番通報がありました。



火は約2時間半後に消し止められましたが、大型トラック1台が燃えました。運転手は逃げて無事が確認されています。

現場は北陸道上り線・上越ICから約5kmの場所で、北陸道は現場付近の上下線で一時通行止めとなりましたが、現在は解除されています。警察と消防が火事の原因を調べています。