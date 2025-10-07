こっちのけんと、自身初ドラマ主題歌決定「とてつもなくうれしかった」 大泉洋主演『ちょっとだけエスパー』に新曲書き下ろし
マルチクリエイター・歌手のこっちのけんとが、大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（10月21日スタート／毎週火曜 後9：00）の主題歌を担当することが決定した。こっちのけんとにとって、ドラマ主題歌は今回が初。満を持して挑む新曲「わたくしごと」を書き下ろし、本作を彩る。
【動画】豪華すぎるキャスト集結！『ちょっとだけエスパー』最新予告
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
主題歌「わたくしごと」は、ドラマの世界観に寄り添いながらも、こっちのけんとらしい真っ直ぐな歌声とメッセージ性が込められた楽曲。タイトルが示す通り、「自分自身の物語」をテーマに、真っ直ぐに愛を伝えたい気持ちと、それを素直に表せず葛藤する人間らしさを丁寧に描き出している。伸びやかで心に響くバラードの旋律に、愛ゆえに揺れる心情が重なり、聴く人の胸を深く震わせる楽曲に仕上がった。
ドラマの物語性と呼応し、登場人物の心の奥に流れる「愛と矛盾」を音楽で鮮やかに表現。聴く人自身の“わたくしごと”と重ね合わせられる、普遍的なテーマを持った渾身の一曲となっている。楽曲は22日午前0時にリリースされる。
■こっちのけんと コメント
――主題歌のオファーを受けた時のお気持ちは？
とてつもなくうれしかったです。ただいつもなんですが自分にあまり自信がなく「僕なんかでいいのですか!?」とも思いました。でもあらすじを読むと、この主人公文太も同じ気持ちで生きているんだろうなと思い、勇気がふつふつと湧いてきたのを覚えています。
この場につづるのも違うかもですが、本当に僕を選んでくださってありがとうございます!!!!
――楽曲制作にあたってドラマの脚本をお読みになられた感想を教えてください。
「めっっっっちゃおもしろ！早く続き読みたい！」と思いました（笑）。しかもそれを大泉洋さんが主演で演じているのを想像すると間違いなく笑いあり涙ありなドラマになるんだろうなと、この文章を書いている今もワクワクがとまりません！
――楽曲に込めた想いを教えてください。
「わたくしごと」はまっすぐに素直に生きたい自分とその正反対の行動をとってしまう自分との葛藤をテーマに作りました。「人生は辛いことが当たり前すぎて理想や夢を語るとそのギャップに心が破られる」そんな感覚を歌詞に落とし込んだ一曲です。
――もし実際に“エスパー”の能力が手に入るなら、どんな能力が欲しいですか？
毎朝自分をゲームのようにキャラクリエイトしたいです。今日は大柄のプロレスラーのような姿で過ごして、次の日はバイオリンが似合うお嬢様の姿で過ごす、みたいに毎日を違う人として過ごしたいです！そうすれば全員のことが理解できるようになるし、人生が無限通り以上になる気がしてワクワクするからです（笑）
■主演・大泉洋 コメント
愛する人に素直になりきれない誰もが抱えるジレンマにも聴こえれば、もう伝える事ができない手遅れだった愛の言葉にも聴こえて。バカバカしくも、切なくも聴こえる奥深い歌でした。このドラマにふさわしい、控えめに言って、ちょっとだけ最高な主題歌です！
