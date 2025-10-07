YOASOBI『THE FILM 3』未収録の、NewJeans／LEE SUHYUN of AKMUとのコラボライブ映像をYouTubeにて公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、NewJeans、LEE SUHYUN of AKMUとの韓国ライブ映像2本を、10月7日22時よりYouTube公開することが明らかとなった。

■NewJeansとの「Biri-Biri」とLEE SUHYUN of AKMUとの「たぶん」

公開されるのは、2024年から2025年にかけて開催された、YOASOBI二度目のアジアツアー『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ”超現実｜cho-genjitsu”』からのライブ映像。

2024年12月7日・8日開催のSEOUL・INSPIRE ARENA公演から、スペシャルゲスト、NewJeansとの「Biri-Biri」、LEE SUHYUN of AKMUとの「たぶん」のパフォーマンス映像が連続公開される。

これらの映像は、10月1日にリリースとなったライブ映像作品集『THE FILM 3』には未収録！ ファン必見だ。

■リリース情報

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

2025.10.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「劇上」

