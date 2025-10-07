国際卓球連盟（ITTF）は7日、2025年第41週の世界ランキングを発表した。



■トップ30には7選手

女子シングルスでは「チャイナスマッシュ2025」で世界2位王曼碰に敗れてベスト8となった張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位から7位に後退。同大会で2回戦敗退の伊藤美誠（スターツ）が8位、張本に敗れて16強となった大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。

続いて、同大会16強の橋本帆乃香（デンソーポラリス）が11位、早田ひな（日本生命）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位、木原美悠（個人）が22位と7選手が30位圏内を維持。

さらに31位には3つランクを上げた横井咲桜（ミキハウス）、33位には同大会で世界1位・孫穎莎に敗れて初戦敗退となった平野美宇（木下グループ）、35位には佐藤瞳（日本ペイントグループ）がランクインしている。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2025年10月7日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （↓ 6位）：張本美和

8位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：大藤沙月

11位（-）：橋本帆乃香

14位（↓ 13位）：早田ひな

15位（↓ 14位）：長粼美柚

22位（↑ 23位）：木原美悠

31位（↑ 34位）：横井咲桜

33位（-）：平野美宇

35位（↓ 31位）：佐藤瞳

51位（↓ 50位）：芝田沙季

52位（↑ 53位）：赤江夏星

67位（↓ 65位）：出澤杏佳