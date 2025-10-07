『オモウマい店』店主ひとりで切り盛りイタリアン、前菜盛り合わせ20品＆デザート12種類盛りだくさんの「Aランチセット」2000円
きょう7日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜 後7：00）は、2時間スペシャルを送る。京都市の“オモウマい”イタリアン食堂が登場する。
【オモウマ写真】肩ロース300グラムを使った「牛肩ロースの重ね焼き」
京都市にあるイタリアン食堂。人気の“Aランチセット”（2000円）は、前菜の盛り合わせがなんと20品も。ポテトサラダやフリッタータ（たまご焼き）、長芋やズッキーニのグリル、トマト煮やローストなど、野菜を中心に見た目も鮮やかな料理を楽しめる。さらに、パンも数種類が用意されており、持ち帰りOKとなっている。
メインのパスタは、自家製のバジリコペーストがポイントの“トマトソーススパゲティ”や“釜揚げしらすとケールのニンニク風味スパゲティ”、“黒豚ミンチといろいろ豆のクリームスパゲティ”といった、ベースの異なる3種から選択可能。さらにデザートは、ロールケーキやカステラ、パンナコッタ、プリン、ジェラートほか全12種類。
“Bランチセット”（5000円）は、Aランチの前菜盛り合わせに追加して“自家製スコーンとハムのサラダ”が、パスタとして“自家製手打ち麺の黒コショウとパルメザン”が、さらにメインとして肩ロース300グラムを使った食べ応え抜群の“牛肩ロースの重ね焼き”がセットになったもの。もちろん、Aランチと同じくデザートとカフェも付く。
午前8時から朝営業を行っており、フォルカッチャにチーズやハムを挟んだ“おまかせパニーノ”（550円、ドリンク＋150円）を提供している。
店は、本場イタリアで3年半修行をした店主が創業。ほぼ毎日、注文・調理・配膳・掃除を店主ひとりで担当している。ピークタイムには、厨房とテーブルを小走りで駆け回る姿が見られ、時には焦りが「マンマミーア！」と声に出たり、余裕のなさが顔に出たりすることも。店主もそれを自覚しており、お見送りの際には笑顔で接することを心がけている。
このほか、那覇市にある「デカさぶっち切りダマされたドッ切リ定食」が登場する。
【出演】
MC：ヒロミ
進行：小峠英二
ゲスト：宮川大輔、松尾諭、志田未来、佐野愛花・川本笑瑠（CUTIE STREET）、FUMA（＆TEAM）、ウルフアロン
