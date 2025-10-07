　7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比370円高の4万8420円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万8264.98円に対しては155.02円高。出来高は4万1572枚となっている。

　TOPIX先物期近は3242.5ポイントと前日比11ポイント高、現物終値比7.37ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48420　　　　　+370　　　 41572
日経225mini 　　　　　　 48425　　　　　+375　　　445081
TOPIX先物 　　　　　　　3242.5　　　　　 +11　　　 44886
JPX日経400先物　　　　　 29260　　　　　+135　　　　3478
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+3　　　　2610
東証REIT指数先物　　　　　1925　　　　　-9.5　　　　 183

株探ニュース