日経225先物：7日正午＝370円高、4万8420円
7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比370円高の4万8420円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万8264.98円に対しては155.02円高。出来高は4万1572枚となっている。
TOPIX先物期近は3242.5ポイントと前日比11ポイント高、現物終値比7.37ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48420 +370 41572
日経225mini 48425 +375 445081
TOPIX先物 3242.5 +11 44886
JPX日経400先物 29260 +135 3478
グロース指数先物 749 +3 2610
東証REIT指数先物 1925 -9.5 183
株探ニュース
