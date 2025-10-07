羊文学、新曲「いとおしい日々」が中村倫也＆宮世琉弥出演のTVCMタイアップに決定
羊文学の新曲「いとおしい日々」が、中村倫也と宮世琉弥が出演する『ブルボン オリジナルビスケットシリーズ』のテレビCMタイアップ楽曲に起用されることが決定した。楽曲は8日より配信がスタートし、テレビCMは14日から全国で放送される。
【写真】羊文学『FUJI ROCK FESTIVAL '25』でのライブの模様
同曲は、日常のもどかしさや空虚感を描きながらも、軽快なメロディーに乗せて聴く人にそっと勇気を与えるロックナンバー。あす8日にリリースされる5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』にも収録されており、アルバムと連動した展開として注目を集めている。
同アルバムは、テレビアニメや映画、ドラマの主題歌を含む全13曲入り。通常盤に加え、Blu-ray付きの初回限定盤と、ツアードキュメンタリーや限定グッズが付属する完全生産限定盤の3形態で展開され、封入特典として『羊文学 SPRING TOUR 2026』のチケット抽選申し込みシリアルコードも付属する。
さらに、アルバムリリースを記念して開催中の『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"』より、ファイナルとなる日本武道館公演Day2（10月10日）の模様が、羊文学の公式YouTubeチャンネルにて一部生配信されることも発表された。配信ではミュージックビデオ特集やリスニングパーティー、特典映像の一部も公開予定となっている。
今年5月には初のUSツアーを完走し、9月からは過去最大規模となるアジアツアーを展開中。10月には初のヨーロッパツアーも控えており、日本最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』で2部門を受賞するなど、国内外での評価と注目が高まる中、羊文学の快進撃はさらに加速しそうだ。
