佐野勇斗、多忙スケジュールに前向き「今の日々からは逃げたくない」 『ESCAPE』では“初の顔”【インタビュー】
俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜 後10：00）が、あす8日に放送開始される。それに先立って、ORICON NEWSでは、誘拐犯を演じる佐野に今作の見どころや撮影の様子を聞いた。
■佐野、役者人生10年で初の“裏の顔”を披露 桜田ひよりとのコンビネーションにも自信
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマとなる。
自身の役どころについて、佐野は“荒っぽい役”と表現しつつ、「せりふを言っていて違和感がなく、アドリブもペラペラ出てきて…」と笑いを誘った。そして「10年役者をしていて、初めて見せる僕の姿。ビジュアルも含め、あまり公では出していない顔が見えると思うので、見てほしい」と力強くアピールし、作品に懸ける思いをにじませた。
クランクインから1ヶ月が経ち、佐野は桜田とのコンビネーションについて「お芝居もですし、休憩時間に話していても、ハチ（結以）とリンダ（大介）みたいな関係性を築けています」と自信をのぞかせる。「実際に、桜田さんも妹、僕も兄なので、兄妹げんか感がいい感じじゃないかなと」と語り、劇中の空気感さながらの関係性が現場でも育まれていることを明かした。
さらに「桜田さんとのやり取りでは、けんかのアドリブも多いです」と紹介。「その場で即座にラリーを返してくれるので、やりがいを感じる」と振り返りながら、桜田について「細かい感情の変化はもちろん、せりふの言い方がせりふじゃない。結衣が言っている風に聞こえる。めちゃくちゃうまいな〜。自然に落とし込んでいるなと」と改めて称賛。「桜田さんのお芝居に引っ張られ、せりふも言いやすいのかもしれないです」と感謝した。
本作の結末について、佐野は「僕、死にます（笑）」と冗談めかしつつ、「ほぇ〜、って。驚きはあると思います」とニヤリ。「逃げているものに立ち向かう勇気を届けられたら」と願いを込めた。
■鈴木亮平・山崎賢人の“座長姿”に憧れ「現場の方に愛される2人」
本作は、佐野にとってGP帯ドラマ初主演作となる。「10年間、俳優を続けてきて、まずはGP帯で主演をやりたい思いがあったので、うれしかったです。責任感や数字は意識しますが、向き合っていきたいなと思います」と気合十分。「ドラマの全体の空気感は考えていますが、僕が盛り上げなくても、すてきな人々が集まっているので。『お腹減ってないかな？』とドーナツを差し入れしたり、もし『テンション、下がっているな』というときが来たら（座長らしい行動をしたい）」と座長としての心意気も語った。
また、佐野は「現場の方に愛される2人」として、鈴木亮平と山崎賢人（※崎＝たつさき）の名前を挙げ、2人の座長姿にあこがれを持っていると告白。「亮平さんは新人の子がミスをしてもフォローするのを見ていたし、なじめていない子がいたら、現場に溶け込ませるというのを考えてやっているので、すごいなと」と憧れを語りつつ、「賢人くんは、天性です。いるだけで現場が山崎賢人色になるので、まねはできない。いるだけで笑顔になれる、幸せになれるので、例外です」と話した。
前向きに撮影に臨んでいる佐野だが、タイトルにちなみ“エスケープ”したいものを問われると「スケジュール」と即答。その一方で、“エスケープ”したくないものとしても「スケジュールです」と回答し、「眠いと思うこともありますが、こんなにツメツメのスケジュールは今しかできない。今の日々からは逃げたくないです」と前向きな思いを語った。俳優人生10年の節目に挑むGP帯初主演作で、座長として仲間を引っ張りながら、全力で駆け抜けていく姿に期待が高まる。
■佐野勇斗プロフィール
1998年3月23日生まれ、愛知県出身。15年に映画『くちびるに歌を』で俳優デビューを果たした。映画『ちはやふる -結び-』（18年）、日本テレビ系ドラマ『真犯人フラグ』（21年）、TBSドラマ『トリリオンゲーム』（23年）、NHK連続テレビ小説『おむすび』（24年）、NHK「ひとりでしにたい」（25年）などに出演している。「M!LK」のメンバーとしても活動中。
