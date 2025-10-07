株価指数先物【昼】 4万8000円接近では押し目待ち狙いのロング 株価指数先物【昼】 4万8000円接近では押し目待ち狙いのロング

日経225先物は11時30分時点、前日比130円高の4万8320円（+0.26％）前後で推移。寄り付きは4万8510円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8585円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き直後に4万8590円まで買われた後は、利益確定に伴うロング解消の動きが優勢となり、短期的なショートも入る形で中盤にかけて4万8090円まで売られる場面もあった。ただし、4万8000円接近では押し目待ち狙いのロングも入り、底堅さが意識されるなかで終盤にかけては4万8300円～4万8400円辺りでのレンジ推移を継続。



前日の大幅高の反動もあり、寄り付き後はロング解消のほか、短期的なショートが入っているとみられる。ただし、ナイトセッションでつけた安値（4万8090円）を割り込まず、4万8000円接近では戻り待ち狙いのロングが意識されている。ショート筋にとっても積極的には仕掛けにくく、早めのカバーに向かわせているだろう。



NT倍率は先物中心限月で14.92倍に上昇した。一時14.95倍をつける場面もあり、21年6月以来の15.00倍乗せが意識されてきた。朝方から上げ幅を縮めたものの、アドバンテスト<6857>［東証P］やソフトバンクグループ<9984>［東証Ｐ］、フジクラ<5803>［東証Ｐ］、東京エレクトロン<8035>［東証Ｐ］が日経平均株価を牽引しているため、NTロングに振れやすい状況である。



