新潟市の郵便局に来年用の『年賀はがき』が届きました。



7日朝、新潟中央郵便局には県内分約669万枚のうち67万枚の年賀はがきが到着しました。年賀はがきは全部で6種類あり、来年の干支「午」のデザインや、新潟県版は「満開の桜と新発田城」が描かれています。



SNSの普及などにより、年賀はがきの搬入枚数は県内では今年に比べて57%まで減少しているといいます。



■新潟中央郵便局郵便部 髙橋博明部長

「年賀はがきは形に残る思い、新年の1日目の挨拶ということでぜひ皆さんに利用していただき、年賀はがきを届けたい。」



来年用の年賀はがきは、30日からコンビニエンスストアなどで1枚85円で販売されます。