『なんでも鑑定団』鉱物コレクターの“青く光る謎の石”→驚きの鑑定結果
きょう7日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に、熱烈な鉱物コレクター自慢の一品が登場する。
【動画】MCも大興奮！鉱物コレクター自慢の一品“青く光る謎の石”
依頼人は、熱烈な鉱物コレクターで、コレクションはなんと数万点にのぼる。その中で一番の自慢が青く光る謎の石だ。鉱物コレクターの先輩から譲ってもらったもので、この石に巡り合うこと自体珍しく、あっても拳大の大きさとのこと。
その輝きにMCの今田耕司、福澤朗、菅井友香は「ここすごい！」「宇宙みたい！」「割ってみたいですね」と大興奮な様子。日本一大きいかもしれないという“お宝”に驚きの鑑定結果が出る。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】田中光（お笑い芸人・ギャグ漫画家・絵本作家）
【出張鑑定】出張鑑定in青森県十和田市
【出張リポーター】平子祐希
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
門畑明男（「FAKE α」バイヤー）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）
森由美（陶磁研究家）
