フィリーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦を4-3で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。9回に追い詰めながら及ばなかった敵将は、ムーキー・ベッツ内野手の隠れた好プレーを称えた。

ドジャースが4-1と3点リードで迎えた、最終回のフィリーズの攻撃。ドジャースの3番手トライネンが3連打を許し、1点差に詰め寄られた。

無死二塁でベシアにスイッチ。フィリーズのストットはバントを試みたが、チャージをしてきた三塁手マンシーの前へ。マンシーは三塁のベースカバーに入った遊撃手ベッツに送球し、二塁走者を刺した。

ドジャースのバントシフト（ホイールプレー）が成功。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は自身のXで、「フィリーズのロブ・トムソン監督は、ムーキー・ベッツが遅れて三塁へ走りこんだことで『ホイールプレーを見事に隠していた』と語った」とつづった。

同記者によると、敵将は「選手たちには、ホイール（プレー）をするのが見えたら、一旦バットを引いてバスターしろと教えている……だが、ムーキーがあまりにもためてから走りこんだしたので、ストットがそれを判断するのは困難だった」と話し、ベッツのプレーに脱帽していた。



