モデルで俳優の菜々緒（36）が、大胆な水着姿やシーシャを吸っている様子を披露し、「ひもですやん」「下の水着セクシー過ぎない？」など、驚きのコメントが寄せられている。

Instagramでは、ヒップが大胆に見えたビキニ姿で、マンタや小さな魚たちと泳ぐバリ島での動画や、ビーチでの自撮りなど、抜群のスタイルを披露している菜々緒。

大胆水着で“最強シーシャ”を吸う姿にファン「もはやTフロント！」「ひもですやん」

6日の投稿でも、「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に。体にいいものしか取り入れたくありません。久々レンタルしたサップは落ちまくり。失敗した方が面白い。人生も。」と、浮輪に乗って漂う水着姿や、サップやシーシャを楽しむ様子など、海を満喫している動画を披露した。この投稿にファンからは、「布が小さくてドキドキします」「Tバックというより、もはやTフロント！」「綺麗過ぎて目のやり場に困ります」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）