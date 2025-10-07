酒もタバコもギャンブルもせず真面目が取り柄の夫と、「普通が一番」が口癖の妻／わたしは家族がわからない
『わたしは家族がわからない』（やまもとりえ/KADOKAWA）第1回【全11回】
役所勤めの真面目な父、「普通がいちばん」が口癖の母、保育園児の活発な娘──。平凡で穏やかな３人家族だったのに父が突然失踪し1週間後に何事もなかったように帰宅する。数年後、中学生になった娘は、何かを隠している父を不審に思い待ち伏せをする。やがて平穏な生活は崩れ、「普通」だったはずの家族の形が少しずつ変わっていく。「家族のあり方」を揺るがすコミックエッセイ『わたしは家族がわからない』を好評につき再掲載でお届けします。
■口癖
