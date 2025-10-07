ショーン・コムズ被告（右）がトランプ氏に大統領恩赦を求めていたという/Getty Images/AP

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は６日、米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告が連邦刑事事件に関連して大統領恩赦を要請していたことを確認した。同被告は売春目的の移送の罪２件で有罪評決を受けていた。

ＣＮＮのケイトリン・コリンズ記者とのインタビューで明らかにした。トランプ氏は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告の元恋人、ギレーヌ・マクスウェル受刑者への恩赦の可能性について述べた際、「多くの人が恩赦を求めてきた」と言及。その中には売春関与の罪で有罪となったコムズ被告も含まれるとした。同被告は３日、売春目的の移送罪２件で禁錮４年２カ月を言い渡された。

８月、コムズ被告の弁護団の一人はＣＮＮに対し、同被告の恩赦の可能性についてトランプ政権に連絡を取ったと明かしていた。ホワイトハウスのある当局者は当時、「いかなる恩赦要請の有無についてもコメントするつもりはない」と述べた。

トランプ氏は以前、ニュースマックスのインタビューでコムズ被告を恩赦する可能性は低いと示唆。「彼とはとても親しく、うまくやっていた。いい人のように見えた。実際にどんな人物なのかはよく知らなかったが、私が大統領選に出馬した時は非常に敵対的な態度を取った」と振り返った。

その上で、このことがコムズ被告への恩赦を「より困難にしている」と言い添えていた。