自民党の高市総裁の新体制が始動です。7日、党の新たな執行部を正式に発足させました。

高市総裁は人事について「やってほしい仕事に一番適任を充てた」と周辺に話しています。

自民党 高市総裁

「今の暮らし、そして未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。ご指導お力添えを心よりお願い申し上げます」

新たな執行部では政調会長に、総裁選の決選投票で高市氏を支持し、高市氏本人も「政策が近い」と話す小林鷹之氏を起用しました。

自民党 小林鷹之新政調会長

「高市新総裁が掲げられた公約、この政策を一つでも多く実現できるように、スピード感を持って全身全霊、職務に取り組んでまいります」

一方、党の要の幹事長には麻生派のベテラン・鈴木俊一氏を、そして麻生氏を副総裁に起用しました。また、総務会長にも有村治子氏を起用。麻生派から3人を党幹部に起用して、総裁選への勝利を決定付けた麻生氏に配慮した形となりました。

また、高市総裁は旧安倍派の萩生田光一・元政調会長を幹事長代行に起用しました。いわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員が、問題が発覚した後、党幹部に起用されるのは初となります。

自身の「身内」で固めた党人事に、党内からは「全く挙党態勢とは言えない」との声も出ています。高市氏は総裁選で戦った小泉氏と林氏、茂木氏などを閣僚で処遇し、政権全体の人事で今後、バランスを取る考えです。