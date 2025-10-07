日本は決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦

U-20ワールドカップ（W杯）で、日本代表は決勝トーナメントへの進出を決めた。

同じく16強入りしたイタリアのメディア「フットボール・イタリア」は、対戦する可能性があるチームを紹介している。

日本は開催国チリの入ったグループAを3連勝で首位突破。ブラジルやスペイン、イタリアとの対戦可能性があった中で、決勝トーナメント1回戦の相手はフランスに決まった。一方のイタリアはアメリカとの対戦が決まり、両者は勝ち上がれば準決勝で対戦することになる。

レポートではイタリアの戦いぶりを厳しく評価している一方で、「準決勝では数々の困難な試練に直面することになるかもしれない」と、日本の入った山の4チームを紹介。その中で日本については「これまでのところ、この大会で目覚ましい活躍をしているチームの一つは日本であり、このアジアの国はグループステージの全試合に勝利して無失点だ」とした。

一方、日本と対戦するフランスについては「浮き沈みのあるチーム」と評している。

日本はフランスに勝利すればパラグアイとノルウェーの勝者と対戦し、準決勝ではイタリア、アメリカ、韓国、モロッコのいずれかと対戦することになる。欧州、南米、アフリカ、アジアと各地域から勝ち上がったトーナメントを勝ち上がって頂点を目指す若き日本代表の戦いが注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）