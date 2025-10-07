

「うたコン」テレビが生んだヒット曲キービジュアル

「うたコン」テレビが生んだヒット曲が、10月14日（NHK総合よる7時57分〜）に放送される。

10月14日の「うたコン」はテレビが生んだヒット曲を特集。幕開きは、加藤茶・高木ブーが登場。テレビの一時代を彩った「ザ・ドリフターズ」の名曲メドレーを、純烈ほか豪華出演歌手とともに届ける。

また、ロンドン在住の小林明子は40年前に発表した大ヒットドラマ主題歌「恋におちて-Fall in love-」を、FIELD OF VIEW のボーカル浅岡雄也は清涼飲料水の CM で注目を集めた「突然」を披露。そして、デビュー25周年のAIは、紅白でも披露した代表曲「みんながみんな英雄」を届ける。

人気コーナー「プレイバック紅白」では、1992年の第43回NHK紅白歌合戦を振り返る。この年に初出場を飾った藤あや子も登場。当時の思い出を語り、初紅白で披露した「こころ酒」を、超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）の踊りとともに披露する。

さらに、デビュー50周年・甲斐バンドがうたコン初登場。「安奈」「HERO（ヒーローになる時、それは今）」の代表曲メドレーで、NHKホールを大いに盛り上げる。番組後半では ORANGE RANGE が、現在リバイバルヒット中の「イケナイ太陽」と最新曲「トワノヒカリ」をうたコンだけのSPメドレーで届ける。

また、民放の人気バラエティー番組で“池ちゃん”の愛称で活躍中の STU48・池田裕楽が、演歌歌手・徳永ゆうきとのデュエット曲「あの頃のBGM」をテレビ初披露。

そして、超ときめき□宣伝部は、SNSで大人気の「超最強」を、music concertoの生演奏とともにパフォーマンスする。

「うたコン」放送予定

「うたコン」テレビが生んだヒット曲10月14日（火）後7時57分〜8時42分 （NHK G 全国放送）※NHKONE（新 NHK プラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後 1 週間）があります。※NHKホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：AI、浅岡雄也(FIELD OF VIEW)、池田裕楽(STU48)、ORANGE RANGE、甲斐バンド、加藤茶、小林明子、純烈、高木ブー、超ときめき□宣伝部、徳永ゆうき、藤あや子【曲順】「ザ・ドリフターズ SP メドレー」 加藤茶 高木ブー 純烈 出演者有志「恋におちて -Fall in love-」 小林明子「こころ酒」 藤あや子 踊り：超ときめき□宣伝部「突然」 浅岡雄也(FIELD OF VIEW)「みんながみんな英雄」 AI「安奈 〜 HERO（ヒーローになる時、それは今）」 甲斐バンド「イケナイ太陽 〜 トワノヒカリ」 ORANGE RANGE「あの頃の BGM」 池田裕楽（STU48）&徳永ゆうき「超最強」 超ときめき□宣伝部