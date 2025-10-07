今年も芋祭りキターーーーッッ！！【ファミマ】コンプしたくなる「新商品」

【ファミリーマート】で毎年恒例となっている秋のキャンペーン「ファミマのお芋堀り」が今年も開催中。今年のキャンペーンでは、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋などさまざまな品種を全18種類の商品で楽しめます。ラインナップの中には、体験型スイーツと呼ばれるファミマ初の商品も。そこで今回は、お芋祭りが楽しめる「新商品」を4つ紹介します。

まるでお芋堀り！？ 斬新な体験型スイーツ

今回のキャンペーンで注目したいのが、ファミマ初となる体験型スイーツ。「掘って発見！ スイートポテト」は、土に見立てたココアスポンジとクランチからミニサイズのスイートポテトを見つけて味わう新しいスイーツ。お芋堀り気分を楽しみながら、さつま芋スイーツの美味しさも堪能できます。

食べ応えも美味しさも◎ 大満足スイートポテト

「ロールケーキみたいなスイートポテト」は、その名のとおり、ロールケーキと見間違えてしまうようなビジュアルが特徴的です。ホイップクリームと焼き芋あんを包んでいる生地は、スポンジではなくスイートポテト。ホイップクリームとねっとりとした焼き芋あんもたっぷり入っており、食べ応えがありそうです。

スタンダードなスイートポテトならこちら

スタンダードなスイートポテトを食べるなら「紅はるかのスイートポテト」がおすすめです。公式サイトによると「甘さは控えめ」とのことで、紅はるか本来の甘みを感じられそう。トッピングのホイップクリームが、なめらかな食感と見た目の可愛らしさをプラス。

「たべる牧場」にも秋が到来！

「たべる牧場 紅いも」は3つの層に分かれており、最下層に紅芋アイス、中間層に紅芋あん、最上層に紅芋ソースをプラスしたミルクアイスが重なっています。@miki__iceさんによると、紅芋あんと紅芋ソースは「ちょっとザラっとした舌触りかつ濃厚な甘さで、さらにおいもを感じられます」とのこと。

今年の「ファミマのお芋堀り」も、大当たり級スイーツが勢揃い。全18種類の【ファミリーマート】の「新商品」から、お気に入りのスイーツを探してみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる