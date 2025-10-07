世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）。様々な楽しいシーズンイベントを展開しています。9月1日（月）には西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）の協力のもと、スタジオツアー東京の外で初めてとなる「バック・トゥ・ホグワーツ」特別イベントを開催。集まったファンがスペシャルな時間を過ごしました。

魔法ワールドファンの田名部生来さんと一緒に、このイベントを体験しました！ この日限定で、池袋駅に荷物カートが出現！皆さん撮影を楽しみました。

10時46分、この日が初披露となる「バック・トゥ・ホグワーツ」開催記念車内ラッピング列車が、ホームにゆっくりと入線。ファンからは歓声があがり、会場は一層の盛り上がりに包まれます。

10時59分、MCの呼びかけで、50名のファンがホグワーツ特急の出発する時刻に向けてカウントダウンを開始。11時を迎えると同時に「バック・トゥ・ホグワーツ！」と弾けるような掛け声が響き渡り、2025年のホグワーツの新学期の幕開けを祝いました。その後、ファンたちは、「バック・トゥ・ホグワーツ」開催記念ラッピング列車に乗り込み、スタジオツアー東京の最寄り駅「豊島園駅」へと出発！

社内も名台詞や、寮デザインの吊り革など、ハリー・ポッターだらけ！ 「猫やふくろうがお荷物から飛び出さない様にお気をつけください」など、世界観を感じられる特別アナウンスに思わずニヤリでした。

「池袋駅〜豊島園駅までの貸切列車の乗車チケット」と電車の撮影をしていると……ダンブルドア先生！！

田名部生来さんが一番好きなキャラクターがダンブルドア先生ということで、感激のお写真撮影となりました！ 皆さん本当にお衣装が素敵で、本当に魔法ワールドに入り込んでしまったかの様な感覚になりましたね。

豊島園駅に到着。ホグワーツ魔法魔術学校へと続くホグスミード駅をイメージしデザインに気分が高まります。

スタジオツアー東京では、ホグワーツの大広間を思わせるフードホールで、この日だけの限定スペシャルメニュー「バック・トゥ・ホグワーツプレート」が提供され、物語に登場する魔法界の人気ドリンクパンプキンジュースで乾杯！映画の世界に浸りながら食事を楽しみました。

その後はしっかりとスタジオツアー東京を堪能。

11月3日まで開催中の映画公開20周年記念の特別企画「炎のゴブレット」も見どころ満載！

たくさんの展示を見て、魔法ワールドのものづくりの裏側を学ぶ贅沢な時間。スタジオツアー東京ではこの様な楽しい企画を随時展開しているので、公式サイト・SNSにてお知らせをチェックしてみてくださいね。

モデル・撮影：田名部生来

おまけ。ダンブルドア先生のグッズをランダムで引き当て、感激するたなみん。