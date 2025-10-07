東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて、金・土・日・祝日限定の「ウインターホリデーアフタヌーンティー」を開催！

東京ベイエリアを一望するオールデイダイニング「ル・ジャルダン」で、週末限定のクリスマススイーツが堪能できます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ウインターホリデーアフタヌーンティー

料金：

・1名 3,900円(税・サ込)

・One Harmony会員料金 3,700円(税・サ込)

・プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員料金 3,500円(税・サ込)

※コーヒーまたは紅茶付き

開催期間：2025年11月14日（金）〜12月14日（日）の金・土・日・祝日限定

開催時間：11:30〜16:00

内容：

・スイーツ：サパンフレーズタルト／ルガトーノエル／苺のショートケーキハウス／ジュエルマカロン／ミニリースパフェ

・セイボリー：ローストビーフのグラハムサンド／ケークサレ

オプション：ノンアルコールカクテル「ストロベリーチョコレートのキャラメルフローズン」を特別優待料金（1杯 500円（通常料金1杯950円））にて提供

開催場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

レストラン予約：TEL.047-711-2427（受付時間 10:00〜18:00）

公式サイトからの予約：https://tokyobay.grandnikko.com/news/452/

※予約なしでも利用可能です

ティータイムに、季節ごとにテーマを設けた週末限定のアフタヌーンティーを提供しているオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

今回は、クリスマスシーズンを華やかに彩る1日20食限定の「ウインターホリデーアフタヌーンティー」が楽しめます。

スイーツには、フランス語でモミの木を意味する「サパン」をイメージし、濃厚なピスタチオクリームをたっぷりの苺で飾った「サパンフレーズタルト」をはじめ、クリスマスプレゼントを思わせる「ルガトーノエル」、プレゼントを届けるサンタクロースがキュートな「苺のショートケーキハウス」など、パティシエの遊び心あふれる5種類のクリスマススイーツが味わえます。

セイボリーには、ジューシーなローストビーフとリコッタチーズに鮮やかな赤いカクテルソースを添えた「グラハムサンドイッチ」と、ベーコンと玉ねぎでコクを加えた生地に冬野菜とカマンベールチーズがたっぷり入った「ケークサレ」が登場。

さらにオプションメニューとして、併設のバーカウンターで作られるノンアルコールカクテル「ストロベリーチョコレートのキャラメルフローズン」が特別料金で楽しめます。

また、「ウインターホリデーアフタヌーンティー」を注文すると、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」の中でも東京ベイエリアを一望できる眺めの良いお席を優先的に案内してくれるそう！

柔らかな陽ざしにつつまれ、冬の澄んだ空気に煌めく景色を眺めながら、心躍るティータイムが楽しめます。

ハッピーな気分で楽しめる、ホリデーシーズンにぴったりの見た目もかわいいアフタヌーンティー！

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の「ウインターホリデーアフタヌーンティー」は、2025年11月14日から12月14日までの金・土・日・祝日に、1日20食限定で開催されます。

