赤ちゃんの睡眠環境を見守る！雲云テクノロジー CuboAi「CuboAi プライム感謝祭セール」

雲云テクノロジーは、スマートベビーモニター「CuboAi」シリーズを対象とした「CuboAi プライム感謝祭セール」を2025年10月4日から10月12日までの期間限定で開催しています。

公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場にて、年間最大級となる最大18,960円オフの特別割引で提供中です。

期間：2025年10月4日(土) 0:00 〜 10月12日(日) 23:59

開催場所：CuboAi公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場

秋は昼夜の寒暖差が大きく、赤ちゃんの体温調節や睡眠環境の管理が難しい季節。

そんな時期のパパ・ママの子育てを応援するため、AI搭載スマートベビーモニター「CuboAi」が年間最大級のセールを実施しています。

温湿度センサーや高精度AIによる多彩な見守り機能を備えた「CuboAi」で、赤ちゃんの快適な睡眠と家族の安心をサポートします。

CuboAi スマートベビーモニター(第3世代)

価格：通常価格 51,800円(税込) → セール価格 35,040円(税込) (16,760円OFF)

高精度AIと2.5K QHD高画質カメラを搭載したスマートベビーモニターの基本モデルです。

赤ちゃんの様子を鮮明に映し出し、多彩な機能で見守りをサポートします。

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

価格：通常価格 66,800円(税込) → セール価格 47,840円(税込) (18,960円OFF)

「スマートベビーモニター(第3世代)」と「ベビーセンサーパッド」がセットになったお得な商品です。

より多角的な見守りを実現します。

CuboAi スマートベビーモニターの主な特長

快適な睡眠環境をサポート

温湿度センサーを搭載しており、室内環境が快適範囲を超えたらスマートフォンにお知らせ。

AI子守唄機能で、赤ちゃんが快適に眠れる環境を演出します。

安心の見守り機能

AIが顔覆われや寝返りを高速検知して知らせるアラート機能や、2.5K QHDの高画質カメラ、過去72時間の自動録画機能を搭載しています。

成長記録機能

世界初の自動身長測定機能(※2025年当社調べ)や、詳細な睡眠レポートで赤ちゃんの成長と快眠をサポートします。

家族での共有

最大8台のデバイスで映像を共有でき、離れていても家族みんなで赤ちゃんを見守れます。

赤ちゃんの快適な睡眠環境づくりと、パパ・ママの安心を力強くサポートする高機能なベビーモニター「CuboAi」

何かと心配事が多い秋の季節も、CuboAiがあれば心強い味方になります。

年間最大級のお得な価格で手に入れる絶好のチャンスです。

CuboAiの「プライム感謝祭セール」の紹介でした。

