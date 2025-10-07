空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。空手家を志し１５歳で「正道会館」に入門。ヘビー級の空手家として異種格闘技のキックボクシングに挑戦。その実力と開拓魂、さらには明るいキャラクターで一般大衆にもアピール。それまで格闘技の興行は「入らない」が定説だったが、佐竹の存在が常識を覆し１９９０年代に立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出し人気は沸騰した。今年は佐竹がキックに初挑戦した１９９０年６月３０日に日本武道館で闘ったドン・中矢ニールセン戦から３５年。スポーツ報知は格闘技界に絶大な貢献を果たした佐竹を取材し、現在の格闘技人気につながるニールセンとの歴史的な一戦をはじめ空手家人生を代表する「十番勝負」を連載する。三番勝負は、リングス・長井満也戦（後編）。

１９９２年１０月２９日、名古屋レインボーホールが佐竹の「リングス」でのラストマッチだった。対戦相手はプロレスラーの長井満也だった。試合は、リングスが初めて企画したトーナメント「メガバトルトーナメント」１回戦だった。

この大会は１６名が参加しルールは３分５回戦で素手で闘うため顔面へのパンチは禁止だった。１ラウンド。佐竹はルール通り顔面へ掌底を放った。強烈な一撃で長井はダウン。１分２４秒、佐竹のＫＯ勝ちだった。

ところが、長井のセコンドを務めていた山本宜久、成瀬昌由が掌底ではなく反則のパンチだったと抗議しリング上は騒然となった。掌底なのか？パンチなのか？佐竹が答えた。

「掌底です。あれは、インパクトの瞬間に掌底で打って離れたら拳を握ったんです。コツは常に力を抜いてインパクトだけに全神経を集中するんですね。あの時は、最高の形で入ったと思います」

映像でも長井の顔面を捉えた時の佐竹は、拳ではなく手のひらを使う掌底だったことが確認できる。ただ、試合が騒然とした形で終わったことで物議を醸し出した。さらに佐竹が所属していた「正道会館」の石井和義館長が激怒した。

「僕は理由は知りませんが、あのころ、石井館長と前田さんの関係がよくなかったんですね。ただ、それは２人の間の話であって僕は関係のない話だったんで、自分は決まった試合をただやって勝つことだけを考えていました。だから、あの試合もＫＯ勝ちして自分は良かったと思ったんですが、控室に戻ったら石井館長がこのまま帰るぞって言ったので従わざるを得ないのでそのまま会場を後にしました」

１０か月あまりのリングス参戦だったが佐竹には、いい思い出しかない。

「空手やキックだけでなくてサンボの練習をやったり未知の経験ができて楽しかったですね。あとは、オランダ、ロシア…いろんな国の選手がリングスには参戦していたので、そういう選手との対戦も面白かったですよ。前田さんと対戦したくて参戦したリングスでしたが、結局、対戦できまんでしたが前田さんの人を呼び寄せる人望というかオーラみたいなものに触れたことは貴重な経験でした」

リングスへ参戦した期間は、９２年１月にグラブ空手日本一を決める「トーワ杯カラテジャパンオープントーナメント」で優勝。同年３月には東京体育館で行われた「格闘技オリンピック」でキックボクサーのモーリス・スミスと対戦。この試合は、ラウンドごとに空手とキックボクシングでルールが変わる変則的な試合で引き分けた。さらに同年１０月には「格闘技オリンピック」でオランダのキックボクサー、ピーター・アーツとも対戦し引き分けた。

前田が主宰する「リングス」参戦でプロレスファンにも知名度が浸透し人気も向上。そして格闘技界でもスミス、アーツという世界的な強豪と対戦し実力をアピールした。一方でそれまで寡黙なイメージのあった格闘家にあって多弁で頭の回転が速いトーク術にたけた佐竹は一般マスコミでも注目され、様々な媒体への露出も急増していった。

そして迎えた９３年。「Ｋ―１グランプリ」が開催された。

（続く。敬称略。取材・書き手 福留 崇広）