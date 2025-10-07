JR春日井駅北口から徒歩1分！愛知春日井美容外科ネビュラクリニック

ネビュラクリニックは、8院目となる「愛知春日井美容外科ネビュラクリニック」を2025年10月1日に新規開院しました。

グループとして愛知県へは初進出となり、JR春日井駅前の好立地で地域に根ざした美容医療を提供。

開院を記念したお得なキャンペーンも実施されています。

愛知春日井美容外科ネビュラクリニック

医院名：愛知春日井美容外科ネビュラクリニック

開院日：2025年10月1日(水)

所在地：〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-93-4 3F

診療時間：10:00〜19:00

休診日：不定休

アクセス：JR春日井駅 北口 徒歩1分

ネビュラクリニックが、愛知県では初となる「愛知春日井美容外科ネビュラクリニック」を開院。

名古屋市中心部から離れた地域でも、高い技術力と最新の治療をより身近に受けられるようにとの想いから、春日井市での開院に至りました。

JR春日井駅から徒歩1分という抜群のアクセスで、美容外科から美容皮膚科、痩身治療まで幅広く提供する、地域に根ざした美容外科を目指します。

開院記念キャンペーン

愛知春日井美容外科ネビュラクリニックでは、開院を記念して特別キャンペーンを実施中です。

※クリニック直接予約かつ初診患者様のみ対象、すべて税抜価格

外科施術ALL半額(全院共通キャンペーン)

リフト入れ放題148,000円

※対象ネビュラリフト、挿入本数は医師相談の上決定

選べるヒアルロン酸(韓国製19,800円／アラガン39,800円)

似合わせボトックス50単位19,800円

院長 都築 諒先生 あいさつ

新院長の都築 諒先生は、外科医としての経験を活かし、安全かつ最適な施術の提供を心がけています。

「地域の皆様が安心して相談できる“美容のかかりつけ医”として、この地に根ざしてまいります。」とコメントされています。

ネビュラクリニックについて

ネビュラクリニックは、「自分史上最高の美を手に入れて、美しく輝くお手伝いをしたい」という理念のもと、高度な美容医療スキルを適正価格で提供することを使命としています。

多数の症例を経験してきた優秀なドクターが在籍し、患者様ひとりひとりの要望や不安に丁寧に寄り添うカウンセリングを重視。

プライバシーに配慮した完全個室のカウンセリングルームなど、美容初心者の方にも安心して利用できる環境づくりを進めています。

春日井市やその近隣にお住まいの方にとって、通いやすい場所に本格的な美容クリニックが誕生しました。

経験豊富な院長のもと、安心して悩みを相談できる環境が整っています。

お得な開院記念キャンペーンが実施されているこの機会に、気軽に足を運べます。

愛知春日井美容外科ネビュラクリニックの紹介でした。

