役牌のドラをポンして切ったら、待っていたのは放銃。あまりにもエグい罠だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合でEX風林火山・勝又健志（連盟）が今期初勝利を手にした。東1局、先制打となる満貫をアガったが、一連の打牌はまさに“軍師”と呼ばれるにふさわしいもので、しかも強烈な罠が仕掛けられていた。

【映像】勝又健志が仕掛けた“罠”

勝又は好配牌をもらうと、第1ツモで8索を引き、早くも2面子、さらに両面ターツが2つ、さらに赤牌もあり、アガリは時間の問題というチャンスになった。道中、一盃口を確定させ、7巡目に8筒を引いたところでドラの發単騎でテンパイ。このまま發が出れば、一盃口・赤・ドラ2の満貫確定だった。

するとこれを追いかけてきたのがEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）。孤立牌だった發を対子にして放銃を回避、さらに混一色へと進もうと反撃態勢を整えていたが、11巡目に勝又は八万を引いたところで五・八万のノベタンに移行。發をリリースした。

これに食いついたのが柴田。發をポンし混一色のテンパイを取ることができたが、この時に出てしまうのが五万だった。柴田からすれば、混一色・發・赤・ドラ3という跳満チャンスと思ったところ、まさかの五万で放銃して呆然。カメラではしてやったりの勝又の表情がアップになった。ファンからは「これは軍師」「ドラをポンさせて放銃させる軍師の罠ｗｗ」「発をエサに満貫ゲット」「勝又さんの強さがわかった気がする」と絶賛の声が続々と寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

