国分首都圏株式会社が、「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」「丹波ワイン株式会社」と共同開発したシードル「サダハルアオキ SAYA2024」が、「JAPAN CIDER AWARDS 2025」と「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2025」で受賞したことを発表しました。

2025年3月に発売された新ヴィンテージが、国内外で高く評価されています。

国分首都圏「サダハルアオキ SAYA2024」

参考売価：2,600円(税別)

発売日：2025年3月27日(木)

内容量：500ml

アルコール分：6％

販売場所：酒類専門店「EXIVIN(エクシヴァン)」、そごう横浜店、阪急うめだ本店、全国の百貨店、スーパー、Amazon、ROJI日本橋 オンラインストアなど

世界的パティシエ・青木定治氏がプロデュースした赤果肉リンゴ100%のシードル「サダハルアオキ SAYA2024」が、国内外の権威ある品評会で受賞しました。

「JAPAN CIDER AWARDS 2025」のテイスト部門で三つ星を、「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2025」のロゼシードル部門で銅賞を獲得し、その品質の高さが証明されました。

受賞概要

JAPAN CIDER AWARDS 2025

テイスト部門で三つ星を受賞。

「リンゴの蜜感があり、甘味と酸味のバランスが良く、フレッシュでバランスのとれたシードル。料理との相性も考えやすい。」と高く評価されました。

INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2025

世界的な品評会では、ロゼシードル部門において銅賞を受賞しました。

希少な赤果肉リンゴを100%使用した豊かな味わい

世界で活躍するパティシエ・青木定治氏が、希少な赤果肉リンゴのおいしさに着目し、その想いを形にした特別なシードルです。

長野県産の希少な赤果肉リンゴ(なかののきらめき、キルトピンク、なかの真紅)を100％使用。

甘みが際立ち芳醇で、酸もしっかりとしたバランスの良い仕上がりとなっています。

スイーツから和食まで楽しめるマリアージュ

「サダハルアオキ SAYA2024」は、幅広い食事シーンにあわせることができます。

パティシエが手掛けるシードルならではの、スイーツとのマリアージュはもちろん、焼鳥などの和食とあわせるのもおすすめです。

世界的パティシエの感性と、希少な国産赤果肉リンゴが出会って生まれた特別なシードル「サダハルアオキ SAYA2024」

国内外で高く評価されたその味わいは、特別な日の食卓を華やかに彩るほか、こだわりのギフトとしても最適な逸品です。

国分首都圏のシードル「サダハルアオキ SAYA2024」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 希少な長野県産“赤果肉リンゴ”を100％使用！国分首都圏「サダハルアオキ SAYA2024」 appeared first on Dtimes.