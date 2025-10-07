ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 日本の内島萌夏がシングルス2回戦へ 女子テニス武漢オープン 日本の内島萌夏がシングルス2回戦へ 女子テニス武漢オープン 日本の内島萌夏がシングルス2回戦へ 女子テニス武漢オープン 2025年10月7日 11時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、武漢オープン１回戦でリターンする内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九） 【新華社武漢10月7日】女子テニスの武漢オープンは6日、中国湖北省武漢市でシングルス1回戦が行われ、日本の内島萌夏が中国の王欣瑜（おう・きんゆ）を2-0で下し、2回戦へ進んだ。６日、武漢オープン１回戦でリターンする内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦に臨む内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦でサーブを放つ王欣瑜。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦でサーブを放つ王欣瑜。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦で試合に臨む王欣瑜。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦でリターンする内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦に臨む内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦でリターンする王欣瑜。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦でサーブを放つ内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九） リンクをコピーする みんなの感想は？